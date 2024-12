„A mese valóra vált és az óta is tart” – egy éve, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna a nézők mellett egymás szívét is meghódították – videó

Szinte senkit sem kell emlékeztetnünk Krausz Gábor és Mikes Anna tündérmeséjére, hiszen egy ország volt a szemtanúja, ahogy a sztárséf és a profi táncos egymásba szeret a Dancing with the Stars színpadán.

Krausz Gábor és Mikes Anna tündérmeséje egy ország szeme előtt bontakozott ki Fotó: Mediaworks archív

Eleinte persze még csak a nézők és a rajongók szerették volna, hogy az éppen válófélben lévő Krausz Gábor és gyönyörű táncpartnere a parketten kívül is egy párt alkosson, ez a vágyálom azonban idővel beteljesedni látszott. A show vége után ugyanis hivatalosan is bejelentették, hogy romantikus értelemben is egy párt alkotnak, a hír hallatán pedig jóformán az egész ország pezsgőt bontott.

Egy éve tart Mikes Anna és Krausz Gábor tündéresélye

Ennek pedig már egy éve, amiről a sztárséf az Instagram-oldalán emlékezett meg egy videós összeállítással, amely a legjobb pillanataikat tartalmazza a táncparketten Annával.

Ma egy éve…. 2023.12.02. Wow. Micsoda pillanat volt. Azóta is hálásak vagyunk a rengeteg szeretetért, támogatásért és szavazatért

– írta a sztárséf a videóhoz.

Teamésztesen rajongóik sem hagyták szó nélkül a jeles alkalmat, mindenki szeretett volna újra gratulálni mind a győzelemhez, mind pedig a szerelmükhöz.

„Csodásak voltatok, azóta is rengetegszer visszanéztem minden produkciótokat”

„A valaha látott legszebb pillanatok! A mese valóra vált és az óta is tart. Ez a legnagyobb siker és kívánom, hogy egy életen át tartson”

„Bizony nagyon szép volt. Örülök, hogy együtt vagytok. Sok boldogságot kívánok sok szeretettel”

„Mindennek a kezdete”

– írták.