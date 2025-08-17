A Házasság első látásra sztárja kitálalt Balogh Tamásnéról: „Majdnem a kezemet is megütötte...”

Nemrégiben számoltunk be arról, hogy Balogh Tamásné teljesen kiborult a Házasság első látásra dokijára, Dr. Gaál Zoltánra, mivel a Séfek Séfe szereplője szerint Zoli a gyökérkezelt fogának befejezése közben nemes egyszerűséggel faképnél hagyta, és egyébként is a kezelés alatt végig durván bánt vele. A doki ekkor elnézést kért magánéleti problémáira hivatkozva, és úgy tűnt, fátylat borítanak a múltra, azonban valami történhetett, mert mostanra betelt a pohár Zolinál. A Házasság első látásra sztárja úgy döntött, részletesen számol be nekünk az esetről a Borsnak, mert teljesen más emlékei vannak az esetről, mint Balogh Tamásnénak.

– Nagy a türelmem… de nem végtelen. Ma hivatalosan is elfogyott a készlet – kezdte a vallomását a Borsnak Zoli, aki elmondta, hogy Balogh Tamásné hozzá került, miután máshol nagyon drága, több, mint 2 milliós ajánlatot kapott a kezelésére.

– Nálam ugyanez 600.000 Ft lett volna – altatás helyett emberi szó, türelem és extra magyarázat. Általában a legszorongóbb pácienst is sikerül megnyugtatnom, ezért az első két alkalommal dupla időt szántam rá, minden lépést elmondtam – árulta el a TV2 sztárja.

A legjobb tudása szerint cselekedett

A feladat a következő volt: egy már kétszer gyökérkezelt fog befejezése várt rá:

Elméletben érzéketlen, gyakorlatban viszont dupla érzéstelenítőt kapott. A fúró helyett fogkőszedővel távolítottam el az ideiglenes tömést, hogy még a hang se ijessze meg… és még ez is fájt neki

– mesélte Zoltán, aki minden lépést a lehető legnagyobb türelemmel próbált végigvezetni. Ehhez képest elevenítsük fel Balogh Tamásné szemszögét a tisztánlátás végett:

– Már az elején nagyon fájt, pedig a korábbi gyökérkezelés miatt ezt már nem kellett volna éreznem. Emiatt önkéntelenül elkezdtem jajgatni és szóltam neki, hogy én ezt nem bírom, annyira fáj.

Ezért hagyta faképnél Balogh Tamásnét

Ám a helyzet gyorsan elfajult Zoli elmondása alapján:

Türelmesen váltottam eszközt, de amikor kivette a nyálszívót a szájából, és ezzel majdnem a kezemet is megütötte… felálltam és kimentem. Közöltem, hogy így nem tudom befejezni a kezelést, de pénzt sem kérek érte

– mondta a doktor. Végül a dentalhigiénikus fejezte be az ideiglenes tömést, hiszen végig asszisztált, és mindent látott. Balogh Tamásnéban ezzel szemben így csapódott le az eset: