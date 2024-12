Krausz Gábor és Mikes Anna is jótékonykodnak karácsonykor

Krausz Gábor és Mikes Anna tökéletes harmóniában vannak egymással, akiknek rendkívül fontos a karácsony és ennek megfelelően meg is adják a módját az ünnepeknek. Nemrég közös interjúban árulták el, hogy bár mindkettőjüknek sok régi emléke van az ünnepről, már a közös karácsonyi hagyományaik is kialakulóban vannak. Annyi bizonyos, hogy teljes szívvel készülnek.

Karácsony 2024: Krausz Gábor és Mikes Anna mindketten szeretnek adományozni (Fotó: Máté Krisztián)

Krausz Gábor és Mikes Anna segítenek

A sztárpár mindeközben jótékonykodni sem feledkezik meg, így örömmel csatlakoztak a TV2-vel karöltve az Ökumenikusok Adventi Adománygyűjtéséhez, amely mára Magyarország legnagyobb ünnepi összefogásává vált. – A rászorulókon segíteni nagyon jó érzés, megtisztelő és felemelő egyben, főleg karácsony környékén, szeretünk mindketten családoknak adományozni - kezdi Anna, aki hozzátette, hogy a gyerekek kiemelt helyet foglalnak el a szívében: – A gyerekek helyzetei engem mindig sokkal jobban megérintenek és az, hogy gyerekeken tudunk segíteni, csodás érzés.

– Én azt gondolom, hogy kötelességünk segíteni, főleg ebben az időszakban - vette át a szót Krausz Gábor.

Én egy picit máshogy közelítem meg a dolgot, mert amellett, hogy jó érzés segíteni, de ezzel egy kicsit magamnak is segítek, még ha furán hangzik is. Felemelő érzés úgy adni, hogy utána jó szívvel tudok tükörbe nézni.

Krausz Gábor és Mikes Anna nem titkolt célja az, hogy a séf ötéves kislányának, Hannarózának varázslatos ünnepi hangulatot teremtsenek.

A séf elmesélte, hogy az ő feladata a karácsonyfa vásárlás, Annáé pedig a lakás feldíszítése, ami - mint mondja - Anna előtt csak egy legénylakás volt, kedvese azonban otthonná varázsolta. A tavalyi karácsonyfát Gábor negyed óra alatt vásárolta meg, remélhetőleg idén is hasonlóképp sikerrel jár, hogy aztán felemelhesse kislányát és ő tehesse a fára a csúcsdíszt, ami immáron hagyománnyá vált. Náluk ugyanis nem a Jézuska hozza a karácsonyfát, hanem ők díszítik fel együtt, így a Jézuskának már csak az ajándékok maradnak.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca is beszálltak

Az adományozás fontosságát egyébként Hegyes Berci és Mihályfi Luca is hangsúlyozták, akik egyébként - Krausz Gáborhoz és Mikes Annához hasonlóan - a Dancing with the Stars egyik győztesi voltak abból a szempontból, hogy szerelmüket köszönhetik a műsornak. Bár Berciék nem nyertek, de így is boldogok, Gábor és Anna persze hazavihették tavaly a trófeát is, és azóta is imádják egymást.