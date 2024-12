Ennyi volt? Sármos edzőre cserélhette L.L. Juniort Dárdai Blanka

L.L. Junior és Dárdai Blanka kapcsolata közel sem mondható egyszerűnek, hiszen a páros előszeretettel szakított és jött össze többször is az elmúlt két év alatt. Ember legyen a talpán, aki ezt a szövevényes történetet követni tudja, viszont most valószínűleg ismét ott tarthat kettejük románca, hogy a különlétet élvezik. Főleg az énekesnő, akiről azt suttogják, hogy gyorsan talált vigaszt magának.

L.L. Junior végleg szakított Dárdai Blankával? (Fotó: Bors)

L.L. Junior már a múlt?

Azt nem tudjuk, hogy ezúttal ki mondta ki, hogy tegyenek pontot ennek a románcnak a végére, az viszont biztos, hogy mostanában nem igazán mutatkoztak együtt. Már az Ázsia Expressz forgatását követően is arról beszéltek, hogy nincs közös jövőjük, s valljuk be, a miérteket mi is láttuk a műsorban. Ám idén nyáron valamiért ismét megtört a jég, hiszen együtt utaztak Spanyolországba, ahol nagyon jól érezték magukat a fotók alapján. De úgy tűnik, ez sem volt elég a hosszú távú folytatáshoz, bár a pletykák szerint Blanka lehetett az, aki ezúttal mással szerette volna ezt folytatni…

A csinos énekesnő alig oszt meg valamit a magánéletéről, azt viszont lehet tudni, hogy a boksz lett az új hobbija. Már hónapok óta jár edzeni, és nagyon élvezi is azt, amit csinál. A netes nyomozók szerint azonban ebben nagy szerepe van az edzőjének is, akivel most összeboronálták Blankát. Bizony… Egyesek úgy vélik, hogy Dániel lehet a lány új párja, hiszen többször osztottak meg sejtelmes fotókat egymás társaságában. Igaz, arra mindig ügyeltek, hogy ne áruljanak el túl sokat, viszont az edzőterem ezt megtette helyettük.

A netezők szerint több lehet köztük, mint barátság (Fotó: Instagram / Reddit)

A terem Instagram-oldala tovább osztotta Dániel egyik fotóját, amin Blankával szerepel, majd odaírták, hogy a fiú megtalálta a legjobb helyet az egész helyiségben. Aztán még jó pár kép felkerült a Redditre, ami azt hivatott bemutatni, hogy a fiatalok között lehet valami, hiszen olyan elkapott pillanatokról van szó, amelyek tényleg bensőségesek. Ráadásul az egyik fotóhoz egy szív kíséretében az volt odaírva:

Ma közösen

Persze, azért azt se felejtsük el, hogy lehet itt szó csak barátságról is, bár annak idején Megyeri Csillával is hasonló történt. Erről részletesen alább olvashatsz!