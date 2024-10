Újra együtt! Spanyolországban romantikázik L.L. Junior és Dárdai Blanka

L.L. Junior és Dárdai Blanka kapcsolata elég sok mélységet és magasságot megélt már, hiszen hol együtt, hol pedig külön vannak egymástól. A legutóbbi információk szerint épp az Ázsia Expressz miatt szakítottak, ráadásul a fiatal énekesnő még azt is nyomatékosította a rajongóiban, hogy soha többé nem lesznek együtt. Ezt támasztotta alá az a balhéjuk is, ami még a nyáron robbant ki. Állítólag Junior Blanka lakásán balhézott, később pedig a rendőrök is megjelentek a helyszínen, de akkor úgy nyilatkozott az előadó, hogy ő bizony semmi ilyesmiről nem tud. Teltek-múltak a napok, majd a következő hír már az volt, hogy titokban kibékülhetett a sztárpár. Erről ráadásul Zsigmond Angi szólta el magát...

Fotó: Máté Krisztián

L.L. Junior és Dárdai Blanka Spanyolországban romantikázik

L.L. Junior és Dárdai Blanka újra együtt

Szóval Zsigmond Angi elszólásánál tartottunk. A fiatal lány a Mokkában jelentette ki, hogy hamarosan közös nyaralásra indulnak Juniorékkal, ami azonnal megütötte a rajongók fülét. Utána aztán meg is szólaltak az érintettek, akik bár kijelentették, hogy nincsenek együtt, de dolgoznak a kapcsolatukon. Nos, úgy látszik a kemény munka meghozta a gyümölcsét, hiszen most már Spanyolországban romantikázik a páros. Ezt Mészáros Bende osztotta meg Instagram-sztoriban, ám az érdekesség az, hogy mindeközben Blanka Budapestről posztol, mondván, hogy most ért haza a terápiájáról. Azaz ő még nagy valószínűséggel szeretné titkolni a románcot...

De vajon miért?