L.L. Junior nem kertelt az Ázsia Expresszről: "Borzalmas élmény volt!"

L.L. Junior reményekkel tele érkezett meg az Ázsia Expressz műsorába az oldalán a fiatal szerelmével, Dárdai Blankával. A népszerű előadóművész joggal gondolta azt, hogy az épp megerősödött kapcsolatuk – korábban már többször szakítottak – elég lendülettel tölti fel mindkettejüket és egy szuper, aktív nyaraláson vesznek majd részt, a legnagyobb harmóniában. Ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna….

Dárdai Blanka és L.L. Junior nagy reményekkel érkezett az Ázsia Expresszbe (Fotó: TV2)

L.L. Junior nem bírta

A páros már az első feladatoknál kezdett egymásnak feszülni, az akadályok láttán pedig nem, hogy egységet formáltak volna, egyre inkább kezdett mindkettőjükből előtörni a független, határozott és erős énje, ami kiváló alapja volt a nézeteltéréseknek. Blanka csípős megjegyzései, Junior türelmetlensége egyre hatalmasabb szakadékot képezett a két szereplő között, és nem kellett sok idő ahhoz, hogy egy idő után már csak indulatosan tudtak egymáshoz szólni, ami újabb veszekedéseket generált. Junior a műsorban többször is nehezményezte, hogy a kedvese tiszteletlenül beszél vele, ami vérig sértette őt a férfiasságában, és egyre feszületebbé tette. A bomba mégis csak itthon robbant.

Blanka és Junior egyre többet veszekedtek a műsor alatt (Fotó: TV2)

Egyedül maradt

Blanka és a zenész a hazaérkezésük után nem sokkal bejelentették, a kapcsolatuknak örökre vége szakadt. Nem kérnek többet egymásból, mindkettejük élete nyugodtabb lesz, ha nem találkoznak többé. Az Ázsia Expressz adásai épp most futnak a TV2 képernyőjén, ami nem lehet kellemes élmény egyiküknek sem, hiszen most újra át kell élniük az élményt. L.L. Juniort arról kérdeztük, hogy most visszanézve mit gondol a szereplésükről, mit csinálna másképp és főleg, nekifutna-e még egyszer Blankával a kalandnak?