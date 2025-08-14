"Nem kapunk pézt!" – Bunyós Pityu kifakadt a fanyalgókra: nem az anyagiak miatt bokszol Növényi Norbert ellen

A magyar ökölvívás és a mulatós világ egyik legismertebb arca, Bunyós Pityu azaz Szikora István újra a ringbe lép, méghozzá nem is akárkivel: Növényi Norberttel csap össze a sportág 100 éves jubileumán. A Hősök terére szervezett grandiózus gálán száz páros mérkőzik meg egymással, köztük fiatal titánok és legendás veteránok, de a legnagyobb figyelem kétségkívül a két ikon összecsapását övezi. A gála előtt azonban Pityu nem csak az edzésekről beszélt – keményen visszaszólt az irigykedő kommentelőknek is, akik a neten próbálták besározni.

Bunyós Pityu mérkőzése rengeteg érdeklődőt és egyben kétkedőt is hozott az oldalára (Fotó: MW archív)

Bunyós Pityu Mike Tyson után végre Növényi Norberttel is kesztyűzik

Kiderült, hogy az augusztus 16-i napja nem lesz egy egyszerű menet: „Kettőkor bokszolunk Norbival, utána pedig lesz három bulim… ráadásul a térdem is fáj, hogy hogyan fogom ezt megoldani, még magam számára is rejtély” – mesélte nevetve Pityu. A hőségről és a 600 kilométeres utazásról már csak félvállról tett említést, mintha ez is csupán a bemelegítés része lenne. A meccs után pedig nem áll meg: Norbit is sikerült rábeszélnie, hogy tartson vele éjszakai turnéra, így a bajnok sem ússza meg a pörgést.

A Magyar Ökölvívó Szövetség centenáriuma önmagában is hatalmas sportesemény:

100 éves lett a magyar Ökölvívó Szövetség, ennek alkalmából 100 páros, öregek és fiatalabbak is bunyóznak a Hősök terén

– mondta Pityu. Régóta tervezte már, hogy Növényi Norberttel összemérik erejüket, és most végre megvalósul a párharc. A cél azonban nem a vérre menő küzdelem, hanem a sport szépségeinek bemutatása: „Bevállaltuk a meccset Norbival, bár mindenki azt várja, hogy összeverjük egymást, ez egy fair, látványos küzdelem lesz. Megmutatjuk, hogy idősen is milyen szépségei vannak az ökölvívásnak”– árulta el.

Ellepték az oldalát a fanyalgók

A felkészülés közben azonban a közösségi médiában sokan rosszindulatú megjegyzésekkel bombázták:

„Sokan nem azt látják, hogy 60 fölött is teszünk az egészségünkért és jó a kondink, hanem mindenki írogat, mennyi pénzt keresünk ezzel, biztosan rosszul megy a szekerünk...” – fakadt ki. A helyzet nem egyedi: „Norbi is mondta, hogy az ő oldalát is ellepték a kommenthuszárok. Nem tudom, ez az irigység hogy alakul ki valakiben”– fejezte ki értetlenségét Pityu, aki szerint ő speciel soha nem esne neki másnak ilyen alapon: „Ha véletlenül nem teszik nekem valami, akkor se akadok fenn, hanem tovább görgetek”– mondta nyugodtan.