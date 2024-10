L.L. Junior az Ázsia Expresszről: „Ez egy párt-szétcincáló műsor”

Ahogy azt az előző évadokban is láthattuk, ezúttal is alaposan próbára tette a kapcsolatokat az Ázsia Expressz. Pláne, ha az alapjában véve sem áll biztos lábakon. Nem titok, hogy miután tavasszal befejeződött a reality forgatásai, L.L. Junior és Dárdai Blanka útjai úgy tűnt, végleg különváltak.

L.L. Junior és Dárdai Blanka között vége a mosolyszünetnek? (Fotó: TV2)

L.L. Junior és Blanka először állt közösen kamera elé

Nemrég a TV2 kamerái előtt, külön-külön adtak interjút, és elárulták, kapcsolatukban a rengeteg hullámvölgyet exibicionista, ambiciózus, szenvedélyes személyiségük okozza. Bár azt nem mondták ki, hogy újra együtt vannak, annyit azonban elárultak, dolgoznak a kapcsolatuk megmentésén, de a médiát szeretnék a jövőben kizárni a magánéletükből.

A nézők már megszokhatták, hogy az Ázsia Expressz pénteki adását egy Kibeszélő show követi. Két héttel ezelőtt azonban az L.L. Junior melletti szék üresen állt, mert az énekesnő nem kívánt részt venni a felvételen. A tegnapi finálé utáni beszélgetésen azonban már együtt szerepeltek. A minap a Bors írta meg, hogy a szerelmesek külföldön romantikáznak. Így minden jel arra enged következtetni, valóban újra egy párt alkotnak.

L.L. Junior és Dárdai Blanka a műsor előtt nem gondolt bele, milyen hatással lesz kapcsolatukra az Ázsia Expressz (Fotó: TV2)

„Csoda, hogy itt ülünk”

Nos! Érthető, hogy óvják a kapcsolatukat, talán ennek köszönhető az is, hogy a Kibeszélőben minden kérdésre csak sejtelmesen, kitérően válaszoltak. Így volt akkor is, amikor Ördög Nóra megkérdezte tőlük, szent a béke közöttük, vége van-e a mosolyszünetnek, ahogyan a rapper korábban fogalmazott.

– Itt vagyunk, és gyakoroljuk, hogy kell normális embernek tűnni – reagált Blanka.

A párosnak rengeteg mélypontja volt az Ázsia Expressz 2024 forgatása alatt. Ahogy a játék vége felé haladtak, egyre inkább visszataláltak önmagukhoz. Az utolsó pár nap már kifejezetten békében telt, addigra sikerült mindkettőjüknek lenyugodniuk.

– Rengeteg új dolgot tudtam meg Blankáról. Mikor nem szabad vitázni, akkor kell empatábbá válnom, amikor krízishelyzet van. Ez egy párt szétcincáló műsor, csoda, hogy itt ülünk – szögezte le Junior.

Hogy hányadán állnak most, az nem derült ki egyértelműen, de talán az, hogy az eddigiekkel ellentétben most közösen vállalták a szereplést, jót jelent. És még ha nem kifejezetten volt jó hatással a kapcsolatukra a műsor, vallják, hogy őszinték és önazonosak tudtak maradni, még ha időnként az nem is jött ki túl pozitívan rájuk nézve.