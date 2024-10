Az Ázsia Expressz elvette, majd visszaadta L.L. Junior szerelmét

Igaz, ami igaz, egy ország lehetett fül és szemtanúja annak, ahogyan Dárdai Blanka és L.L. Junior kapcsolatát felőrli az Ázsia Expressz. Ők maguk persze sosem titkolták, hogy amolyan olaszos hévvel élik a mindennapjaikat, vagyis a hangos vitáikat, hangos békülések követték. Ennek ellenére is tisztán látszott, hogy a TV2 „kapcsolatgyilkos” sikerműsora olyan helyzetekbe sodorta őket, melyekből már nem igazán vezetett kiút számukra. No, de ne révedjünk a múltba, hiszen mindaz, ami a képernyőn most történik, a valóságban már hosszú hónapokkal ezelőtt lezajlott. És a jelek szerint amennyire kapcsolatromboló a formátum, pont úgy képes begyógyítani a kint ejtett és kapott sebeket az idő múlásával. Hiszen a játékosokban, visszanézve önmagukat, nem csak a sérelmek, de az örömteli pillanatok emléke is felerősödik, még ha a vágás során nem is feltétlenül azok kaptak több hangsúlyt.

Már nem titok, L.L. Junior és Dárdai Blanka újra egy párt alkotnak (Fotó: TV2)

Egyikükből sem a legjobbat hozta ki az Ázsia Expressz

L.L Junior és Dárdai Blanka is pont így érezhettek, amióta maguk is láthatják, hogy viselkedtek és teljesítettek az Ázsia Expresszben töltött heteik alatt. Legalábbis ezt mesélte lapunknak a szerelmesek egyik közeli ismerőse. – Tény, ami tény, az Ázsia Expressz nem tett jót a kapcsolatuknak. Bár a mögöttük álló, több mint két év sem volt az a kimondott állóvíz, ha nem írom nagyon körbe, de tény, hogy az Ázsia Expressz extrém helyzetei és körülményei egyikükből sem feltétlen a legjobbat hozta ki.

És azért azt se felejtsük el, hogy nem csak Juniort és Blankát láttuk durván vitázni, hanem az összes olyan párost, akik a házas-, vagy élettársukkal vágtak bele a buliba.

Ennek ellenére való igaz, hogy csak ők szakítottak a forgatás óta, sőt, gyakorlatilag a hazatérésük után szinte azonnal végetért a kapcsolatuk – fogamzott L.L. Junior és Dárdai Blanka közeli ismerőse, aki abban is biztos, hogy különös módon, éppen az Ázsia Expressz hozta őket újra össze.

Dárdai Blanka és L.L. Junior az Ázsia Expresszben még nem is sejtette, hogy kapcsolatuk a végóráit éli (Fotó: TV2

Az Ázsia Expresszt nézve döbbentek rá, hogy a kapcsolatuk megér még egy misét

– Ahogy én tudom, mindketten folyamatosan nézték és nézik a műsor epizódjait és éppen azután vették fel újra egymásnál a fonalat, amikor az a rész ment adásba, amikor egy este még a Fülöp-szigeteken egy romantikus szállást sikerült találniuk. Ráadásul ők pontosan tudják, hogy azon túl, ami a képernyőre került és kerül még a műsor utolsó hetében, mennyi minden történt még velük a forgatások alatt. Az emlékeik többsége pedig összességében szép. Csak éppen sokkal kevésbé érdekes egy naplementében, szerelmesen andalogva szállást kereső pár, mint egy idegesen ordibáló. A lényeg, hogy miközben nézték az adásokat, sorra törek elő belőlük a szép pillanataikat őrző emlékeik, és szerencsére ez elég is volt ahhoz, hogy új alapokra helyezve adjanak egymásnak még egy esélyt – tette hozzá az L.L. Junior baráti köréhez tartozó informátorunk.