Megmutatta új szerelmét Megyeri Csilla

Augusztus elején sokakat megdöbbentett, amikor kiderült: Megyeri Csilla több, mint tíz év után különváltak a kedvesével. Igaz, már ekkor is úgy tűnt egyesek számára, hogy nem különösebben bánkódik, ugyanis hamarosan már boldogságot sugárzó, tengerparton napozós tartalmakat töltött fel az Instagram-oldalára. Később a Ripost arról írt: gyanús, hogy már be is toppant az új szerelem az életébe. Nos, a sejtés immár bizonyossággá vált, a tévés ugyanis közösségi oldalán tett közzé egy romantikus képet új párjával.