Kitálalt a jósnő! Izgalmas szerelem szövődik a Dancing with the Stars műsorában

Gőzerővel dübörög a Dancing with the Stars 2024-es évada, szombaton már a harmadik élő show következik... A hírességek és partnereik szinte éjjel-nappal próbálnak, a kemény munka pedig meghozza a gyümölcsét is, igaz két párosnak eléggé keserű volt ez a gyümölcs. Kamarás Norbi és PSG Ogli ugyanis búcsúzni kényszerült a műsorból, s bár Lénárt Évi jósnő Norbinak nagyobb sikert szavazott, sajnos a sors közbe szólt. Igen ám, de nem csak ő volt az egyetlen, akit döntőbe várnak a tarot kártyák. Szabó Zsófi és Hosszú Katinka is esélyes lehet a jövendőmondó szerint a fődíjra, sőt... Most azt is elárulta, hogy Ámor nyila is eltalálja a versenyzőket.

Új szerelmek szövődnek a Dancing with the Stars műsorában (Fotó: Bors)

A válaszunk igen. Vagyis Lénárt Évi sztárjósnő szerint igen, ugyanis megkértük, hogy idén is nézzen utána, milyen ámokfutást tervez Ámor a nyilaival. Tavaly például két szerelmet jósolt, - sőt, a győztest is előre megmondta - amiből egy be is teljesült Krausz Gábor és Mikes Anna személyében, a mostani évad viszont nem lesz ennyire kegyes a szinglikhez. De nyugi, izgalmak nélkül azért nem maradunk.

Szóval, kezdjük is azzal, hogy Évi jóslata szerint a szerelem nem kap főszerepet a műsorban, cserében a kalandozások igen. Mindjárt megmagyarázzuk, hogy ez mit jelent, de először nézzük meg, hogy a jósnő mit mond Hegyes Berci és Mihályfi Luca kapcsolatáról. Történt ugyanis, hogy az énekesnő hirtelen szingli lett, lapunk pedig kapott egy olvasói levelet arról, hogy Berciék a szabadidejükben sokat vannak együtt és egy színházi előadáson még egy csók is elcsattant. Természetesen erről az érintetteket is megkérdeztük, akik hangsúlyozták, hogy csupán barátok. Na, de mit mond a tarot kártya?

– kezdte lapunknak Lénárt Évi, aki azonnal rátért az imént említett párosra. Nos, úgy tűnik, Berciék tényleg csak barátok lehetnek, viszont Szabó Zsófiról érdekes dolgot mondott a sztárjósnő...

– Láttam, hogy hírbe hozták Hegyes Bercit és Mihályfi Lucát, de én úgy látom, hogy köztük csak barátság van. Viszont van valaki, aki a műsorban szerelembe eshet. Ő nem más, mint Szabó Zsófi. Azt azonban meg kell jegyeznem, hogy a kártyák alapján ez inkább csak egy izgalmas kaland lesz... – árulta el a jövendőmondó.