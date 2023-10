Két szerelem is szövődik a Dancing with the Stars-ban

Hetek óta lázasan készülnek a Dancing with the Stars versenyzői, hogy október 14-én végre parkettre állhassanak. A kemény munka gyümölcsére feltehetően már a nézők is nagyon kíváncsiak, ám még mielőtt a tudásukról tanúbizonyságot adnának, Lénárt Évi egy különleges infót is megosztott a Bors olvasóival...

Szerelmek szövődnek a Dancing with the Stars műsorában (Fotó: Szabolcs László)

Szerelmek szövődnek a parketten

A jósnő már számtalan hazai híresség jövőjét megjósolta, most pedig a DWTS-sztárjaira is sor került. Nos, az elmondása szerint nem csak a csípők tekergése miatt lesz érdekes a műsor, ugyanis az érzelmek is előtérbe kerülnek majd egy-két versenyzőnél. Tekintve, hogy a tánc és az intimitás kéz a kézben járnak, nem elképzelhetetlen, hogy vannak, akik a közös próbák alatt kicsit közelebb kerültek egymáshoz...

Szerelmek fognak szövődni a műsorban, úgy látom, hogy ketten is megtalálják a párjukat. Köztük egyébként most is izzik a levegő, látszik, hogy egy hullámhosszon vannak, és mivel vészesen közeledik az élő adás, nem fogják tudni sokáig palástolni az érzelmeiket. Ám, hogy kikről van szó, az legyen meglepetés...

– kezdte a sztárjósnő a Borsnak, aki ezzel le is dobta az atombombát, ugyanis óriási találgatásoknak nézhetünk elébe. Egy kis segítséget adunk ehhez mi is: összeszedtük azokat a sztárokat, akik jelenleg a szinglik táborát erősítik.

Kezdjük is a hölgyekkel: Radics Gigi pillanatnyilag egyedülálló édesanyaként éli a hétköznapjait, így nem elképzelhetetlen, hogy számára szerelmet hozhat a Dancing with the Stars. Szintén friss szingli a Szerencselány, Sydney van den Bosch is, illetve Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella is ebben a klubban szerzett tagságot. Végül, de nem utolsó sorban Király Linda is lehet akár az, aki a jóslatban szerepel.

Most pedig elérkeztünk a férfiakhoz, ahol a sort T.Danny kezdi. A népszerű énekes állítólag nemrég szakított a barátnőjével, így ő is esélyes lehet az új szerelemre, ahogy Krausz Gábor is. A sztárséfnek alig pár hónapja ért véget a házassága Tóth Gabival, s látván, hogy az énekesnő is továbblépett már, valószínűleg Gábor előtt is nyitva áll az a bizonyos ajtó. Mi Marics Petit is a sorba vesszük, hiszen hivatalosan sosem erősítette meg, hogy egy párt alkotnának Kovács Gyopárral, így könnyen lehet, hogy a jóslat neki szól!

Azt egyébként Évi sem szögezte le, hogy a hírességek a profi táncpartnereikkel kerülnek közelebb egymáshoz, úgyhogy ennek fényében nem lesz könnyű a találgatás!

Kivételes tehetségek

Ha pedig már meglepetéseknél tartunk, úgy tűnik, hogy nem csak a szerelmek évada lesz az idei Dancing with the Stars, de bizony komoly tehetségeket is látunk majd! Olyannyira, hogy Lénárt Évi szerint le fog esni az állunk!

– Érdemes lesz nézni a műsort, ugyanis az egyik női híresség olyan meglepetéseket fog okozni, hogy mindenkinek le fog esni az álla. Még az sem kizárt, hogy a későbbiekben is a tánccal fog foglalkozni – mondta a jósnő, aki kicsit leszűkítette azok körét, akikre vonatkozik az állítása.

Annyit elárulhatok, hogy az egyik énekesnőről van szó

– tette hozzá sejtelmesen Évi. Eszerint tehát Radics Gigi, Király Linda és Hunyadi Donatella lehet az, aki nagy meglepetéseket okozhat a nézők számára október 14-én.