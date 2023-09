Megdöbbentő jóslat: Ezt mondta a jósnő a Dancing With The Stars táncosairól

Még el sem kezdődött a műsor, de már most óriási találgatásokba kezdtek a rajongók, hogy vajon ki lehet az, aki idén megnyerheti a Dancing with the Stars műsorát. Abban egyetérthetünk, hogy a negyedik szériában is igencsak erős lett a mezőny, hiszen többek között Marics Peti, Krausz Gábor, Király Linda, Radics Gigi és Csuti is parkettre lép...

Idén is nagyon erős a Dancing with the Stars mezőnye (Fotó: Szabolcs László)

Már most megalakultak a szurkolótáborok, viszont azt is észrevettük, hogy sokan azt remélik, idén férfi győztest avathat a műsor. Nem meglepő ez, hiszen az utóbbi három évadban mindig hölgyek emelhették magasba a trófeát. Először Gelencsér Timi, majd Tóth Andi, tavaly pedig Csobot Adél. Mindannyian megérdemelten lettek a legjobbak, viszont a döntőbe – az első évad kivételével – mindig befért egy-egy férfi is. A győzelemhez legközelebb Kinizsi Ottó, illetve Somhegyi Krisztián került, a negyedik évadban pedig még öt sztárpasi várja, hogy megvédhesse a férfiak becsületét.

Megkérdeztük hát Lénárt Évi jósnőt, milyen felállást tartogat a Dancing with the Stars döntője!

Idén úgy látom, nagyon szoros lesz a verseny, méghozzá két férfi között fog eldőlni, ki nyeri...

– kezdte a Borsnak a jósnő.

