Beteljesült a jóslat! Újabb szerelem született a Dancing with the Starsban

Olvasóink már jól tudják, hogy a Bors jósnője előre látta a Dancing with the Stars végkimenetelét! Lénárt Évinek ugyanis igaza volt Marics Peti és Krausz Gábor végső összecsapásában, és most már abban is, hogy több szerelem is szövődik a műsorban. Krausz Gábor és Mikes Anna románca az egyik ilyen, most pedig újabb névvel bővült a sor.

Suti Andrásra is rátalált a szerelem.

(Fotó: Máté Krisztián)

Szerelmek fognak szövődni a műsorban, úgy látom, hogy ketten is megtalálják a párjukat.

— Köztük egyébként most is izzik a levegő, látszik, hogy egy hullámhosszon vannak, és mivel vészesen közeledik az élő adás, nem fogják tudni sokáig palástolni az érzelmeiket. Ám, hogy kikről van szó, az legyen meglepetés... — mondta a műsor kezdetén a sztárjósnő a Borsnak, aki a döntősök névsora mellett ezt is előre látta. Krausz Gábor és Mikes Anna nemrég vállalták fel a szerelmüket, ami egyébként nem lepte meg a rajongókat, hiszen már a Dancing kezdetétől sejtették, hogy alakul valami a két sztár között. A másik ilyen páros Marics Peti és Stana Alexandra, akik bár hivatalosan nem jelentették be, hogy bármi lenne köztük, de a netezők még nem adták fel a reményt. Viszont vannak még a műsorból mások is, akikre rátalált a szerelem.

Ilyen Tóth Katica is, aki a Sztárban Sztár leszek! szívtiprójával, Tasi Dáviddal jött össze. Sőt, Katica egykori vőlegénye, Suti András is megtalálta a párját, egy gyönyörű edző, Enikő személyében.

Suti András és Király Linda nagyon jó barátságot ápolnak

(Fotó: MG)

Nem Király Linda lett az igazi

Még a Dancing with the Stars alatt felütötték olyan szóbeszédek a fejüket, melyben többen azt feltételezték, hogy Suti András és Király Linda között nem csak munkakapcsolat van. Már amikor elkezdődtek a próbák nagyon gyorsan egymásra hangolódtak, az összhang pedig végig kitartott a verseny alatt. Még a műsor végén is úgy nyilatkoztak, hogy nem engedik el egymás kezét, illetve szeretnék folytatni a közös táncot. Ám most már biztos, hogy csak baráti szinten, hiszen ahogy említettük, Andrásra rátalált a szerelem.

A sármos táncos választottja nem más, mint Enikő, egy barna hajú szépség, aki többek között légiutas kísérőként is dolgozott, jelenleg pedig sikeres edző. Azt, hogy a szerelmesek mikor találtak egymásra, nem tudni, de az biztos, hogy az új esztendőt közösen kezdték, és nagy terveik vannak.

Andrásról és a barátnőjéről készült fotót, IDE kattintva tudod megnézni!