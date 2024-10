Megdöbbentő dolgot mondott a jósnő a Dancing with the Stars-ról, Tóth Gabi aggódhat?

Október 26-tól újra mindenki táncol, hiszen kezdetét veszi a TV2-n a Dancing with the Stars 5. évada! A "táncrend" idén igencsak parádés, és bár a tizedik duó kilétét még homály fedi, a többiek miatt is megéri nézni a nagy sikerű táncos showműsort.

Dancing with the Stars 2024: megszólalt a jósnő az esélyekről (Fotó: TV2)

Íme a párosok:

Szabó Zsófi és Andrei Mangra

és Kucsera Gábor és Stana Alexandra

és Mihályfi Luca és Hegyes Berci

és PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna

és Törőcsik Franciska és Baranya Dávid

és Kamarás Norbert és Sebesi Daniella

és Tóth Gabi és Papp Máté Bence

és WhisperTon és Tóth Katica

és Hosszú Katinka és Suti András

Dancing with the Stars: megszólalt a jósnő az esélyekről

Ahogy ez ilyenkor már lenni szokott, azonnal beindultak a találgatások, hogy vajon ki lesz a műsor legnagyobb esélyese, aki a szakmai zsűrit is el tudja varázsolni és a nézők szívébe is beférkőzik. Vajon a szerelmével táncoló Tóth Gabi, vagy a felkészülés során hat kilót fogyó Kucsera Gábor okozza majd a legnagyobb meglepetést?

Nos, a Bors nem tudott tovább várni! Megkerestük az ország sztárjósnőjét, Lénárt Évit, aki már számos verseny végkimenetelét megjövendölte, többek között azt is, hogy Peter Srámek nyeri a Sztárban Sztár All Stars-t. Bár Évi konkrét győztest egyelőre nem nevezett meg, azt kiolvasta a lapokból, hogy mely párosok lesznek ott biztosan a fináléban.

Ebből a kilenc párból Szabó Zsófiék biztosan a döntőben lesznek, akik még esélyesek az Hosszú Katinkáék, illetve Kamarás Norbert sok meglepetést fog okozni. Ők hárman döntősek lehetnek

— kezdte a sztárjósnő, majd a kedvesével, Papp Máté Bencével táncra perdülő Tóth Gabiékra is kitért. Jóslatától viszont az énekesnő nem lesz túl feldobott.

A leggyengébbnek Tóth Gabiékat érzem, de nem a tánctudásuk miatt. Sok az ellenszenv Gabival szemben, és ezért őket sajnos hamar kifogják ejteni

— vizionálta Lénárt Évi, jóslata pedig kissé ellentmond azzal a ténnyel, hogy néhány héttel ezelőtt Gabi sokszor a nézői szavazatoknak köszönhette, hogy tovább jutott a Sztárban Sztár All Stars-ban.