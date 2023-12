"Ketten is megtalálják a párjukat" - Eddig minden jóslata bejött, a Dancing jósnője szerint ők szerettek egymásba

Kétségtelen, hogy ma az egész ország a szombat este történtekről beszél. Lezajlott ugyanis a Dancing with the Stars döntője, ami óriási meglepetést tartogatott… Vagy mégsem? A tény, hogy a magát korábban botlábúnak tituláló Krausz Gábor ért a csúcsra csinos tánctanárával, Mikes Annával, sokakat meglepett. Sokakat, de nem mindenkit! A Borsnak gyakran jövendölő jósnőt, Lénárt Évit biztosan nem…

Szombat este Krausz Gábor és Mikes Anna emelhette magasba a Dancing with the Stars kupáját. A Bors jósnője hetekkel korábban tudta ezt... Fotó: BS

Hetekkel ezelőtt megjósolták a végeredményt

A figyelmes Bors-olvasók emlékezhetnek, hogy szeptemberben, még az első élő adás előtt Lénárt Évi a csillagok körmére nézett, s megjövendölte a TV2 táncos showműsorának végkimenetelét.

– Idén úgy látom, nagyon szoros lesz a verseny, méghozzá két férfi között fog eldőlni, ki nyer – mondta még hetekkel ezelőtt a jövőbelátó nő, aki nem csak a levegőbe beszélt…

Én Krausz Gábor és Marics Peti között látom a végső párbajt

– árulta el szeptember elején, ami tegnap valóban meg is valósult!

– Mindketten oda fogják tenni magukat. Mellettük pedig Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella lesz az, akiért megőrül a közönség, ugyanis nemcsak az énekhangja káprázatos, de a táncban is lenyűgöző lesz – mondta akkor a végül szintén valóra váló jóslatot.

Még el sem indult a műsor, a Bors jósnője már tudta: ez a két pár áll majd a döntőben. Fotó: BS

Szerelmek a levegőben

Lénárt Évi a Dancing with the Stars-szal kapcsolatban bizony mást is elárult.

– Szerelmek fognak szövődni a műsorban, úgy látom, hogy ketten is megtalálják a párjukat. Köztük egyébként most is izzik a levegő, látszik, hogy egy hullámhosszon vannak, és mivel vészesen közeledik az élő adás, nem fogják tudni sokáig palástolni az érzelmeiket. Ám, hogy kikről van szó, az legyen meglepetés... – mondta a műsor kezdetén a sztárjósnő a Borsnak, aki ezzel le is dobta az atombombát. Bár ennek a beigazolódására még várnunk kell, a gyanú több pár esetében is felmerült… Kezdjük mindjárt a műsor győztes, Krausz Gábor és Mikes Anna párosával: a frissen elvált séf összetört szívét hétről-hétre foltozgatta a profi táncosnő. Adásról adásra nemcsak a produkciójuk minősége fejlődött, de láthatóan a kémia és intimitás is egyre inkább kialakult köztük.

De sokan összeboronálták a műsor alatt Kiszel Tünde tündéri lányát, Donatellát és profi táncospárját, Bődi Dénest is. Ráadásul a régóta szingliséggel küzdő Király Linda is elismerte, hogy a műsor hatására rengeteg kezdeményező levelet kapott férfiaktól és partnerével is nagyon jól működtek együtt.

Gigi jövőjét is megtudtuk…

Lénárt Évi itt nem állt meg: nemcsak szerelmet, de bizony gyermekáldást is látni vélt a sztárjaink csillagjaiban… Még hozzá Radics Gigi esetében! A fiatal énekesnőnek már van egy kislánya, akinek apukájával a műsor előtt nem sokkal szakított.

– Gigi még nem áll készen egy új szerelemre, még a lelkének gyógyulnia kell – mondta korábban Évi, aki gyermekáldásról is vallott:

Most minden erejével a gyermekére koncentrál, hogy szeretetben nevelje fel, de nem lesz olyan sokáig egyedül. Jövő ilyenkor már lesz egy új férfi az életében, aki végre boldoggá fogja őt tenni, és lesz tőle is egy gyermeke. Ha jól látom, egy kisfiúval ajándékozza meg őket a sors

– tette hozzá a jósnő.