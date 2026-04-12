Anya a netes turkáló fogságában: csak egy gombnyomás a csőd

Először csak benéztem, semmi komoly. Na, jó, megtetszett egy kesztyű, és bár május volt, gondoltam, karácsonykor mennyire jól fogok benne mutatni a furcsa rokonok látogatásakor. Így könnyebb lesz túlélni a házi magyar Bethany néni kérdéseit. A „Te még nem mentél férjhez?”- és a „Mi lesz veled, már most túlkoros vagy!” pillanataiban majd lenézek a kesztyűmre, aki rám kacsint, és tudni fogom, hogy ez kihagyhatatlan vétel volt!
A kesztyűt nem sokkal később követte egy laptoptáska (sosem viszem a laptopot sehova), egy futócipő (rozoga a térdem, és csak minden év januárjában akarok elindulni futni), egy hajvasaló (soha semmilyen fodrász nem tudta még kivasalni atomgöndör fürtjeimet), és egy nudligép (meggyőző volt, hogy 1500-as akksija van, de szerintem ilyen gép egyébként nem is létezik).
Szóval beindult a verkli. Nem tudtam leállni, ha volt két perc szabadidőm, azonnal putty, benyomtam a közösségi netes turkáló zöld, győzelmi jelre hasonlító gombját és vettem egy csomó nélkülözhetetlen dolgot, ami csoda, hogy addig nem volt, és mégis működött az életem.
Már a terhesség sem ment simán, az összes félretett pénzünk legnagyobb hányadosát elköltöttem létszükséglet babacuccokra – hogy is gondolhattam, hogy a védőnő által átadott lista elég lesz egy újszülöttnek, kizárt dolog. Kell névtábla a kiságyába, színes fabetűkből, nehogy elfelejtse, hogy hívják, kell okos babaőr, sima babaőr, kell zenélő matrac, amin majd csak egyéves korától tud játszani, de már most jobb, ha megvan, kell zselé a fogzáshoz, legyen bekészítve, hiába várunk még ezzel pár hónapot…
Egyszóval, előrelátó anyuka voltam és az esti, fürdőkádbeli, vonatozós, reggeli kávézós én-időimben összevásároltam egy bölcsődényi cuccot az én leendő egyetlen gyermekemnek. Ezt nevezik felelősségnek! Ugye?
Egyértelműen a kényelem! Megszoktuk, hogy manapság ki sem kell mozdulnunk otthonról, ha ügyes-bajos ügyeinket intézzük, ehhez passzol a ruhavásárlás is: ha egy szuper felsőt, cipőt vagy egy új ékszert szeretnénk, megoldjuk a kanapéról, mobillal a kezünkben, hiszen még a nagyobb üzletek kínálata is elérhető online – arról nem is beszélve, hogy vannak már nagyon menő, élő-turi szerű alkalmazások, ahol még alkudozni is lehet.
Nem is akárhogy, mert személytelen az egész, szóval én mindig nagyon alacsony árral indítok, tudván, hogy úgyis feljebb megy és a végén kiegyezünk egy win-win helyzetben. De határozottan könnyebb úgy alkudni, ha ismeretlen a másik és csak egy gombnyomás kérdése, nem kell mellé szívhez szóló szöveget is írni.
A trend a fejemben ma már néz ki, hogy ha látok egy új musthave cuccot, akkor egyből megnézem ezen az oldalon is, hogy van-e belőle már alig használt vagy új, de címkés változat. Ez felelősségteljesebb gondolkodásnak tűnhet, spórolós attitűdnek, azonban valójában szintén egy drámai költekezéshez vezet, mert ha ez a bizonyos új cucc fent van, máris lecsapok rá, holott a boltban személyesen nem biztos, hogy megvenném – egyrészt lehet, hogy el sem jutnék a boltba, másrészt próbálva, nézegetve és az árcetlit az orrom előtt himbálva könnyebb leállni, mint két gombot megnyomva birtokolni valami „fontosat”.
Emiatt állandóan nálam van a mobil, egyfajta kényszer lett, hogy csekkoljam az új termékeket az oldalon, nehogy lemaradjak valamiről. Na, ez már addiktív és annak a jele, hogy valami nincs rendben az én kis vásárlói fejemben.
Az online vásárlásoknak számomra mindig is hátránya volt, hogy kevésbé követhető a költekezés. Itt végképp ez történik, az online piactéren elcsapott forintoknak sosem látom a jegyzékét – ezt megelégelve cselhez folyamodtam, ön-cselhez és bármit vettem, azonnal felírtam a termék nevét és árát egy sima kockás papírra. Egy hónapig nem adtam össze, csak azt érzékeltem, hogy a számok egyre hosszabb és fenyegetőbb kukaccá álltak össze a lapomon, aztán lezártam a hónapot, és ez a lap egyből piros lap lett, majdnem elájultam, mennyit költöttem összesen! Borzalmas érzés volt.
Azóta óvatosabb vagyok és nem veszem meg azonnal a kiszemelt cuccot, az a szabály, hogy kétszer-háromszor is megnézem, mielőtt leütném a terméket. Valamennyire ez működik, jobb lett a helyzet. De sajnos rontja a statisztikát, hogy mindig jön valami újabb kihagyhatatlan…!
