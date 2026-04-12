Anya a netes turkáló fogságában: csak egy gombnyomás a csőd

Először csak benéztem, semmi komoly. Na, jó, megtetszett egy kesztyű, és bár május volt, gondoltam, karácsonykor mennyire jól fogok benne mutatni a furcsa rokonok látogatásakor. Így könnyebb lesz túlélni a házi magyar Bethany néni kérdéseit. A „Te még nem mentél férjhez?”- és a „Mi lesz veled, már most túlkoros vagy!” pillanataiban majd lenézek a kesztyűmre, aki rám kacsint, és tudni fogom, hogy ez kihagyhatatlan vétel volt!

Az elején még ment az ideológia-gyártás

A kesztyűt nem sokkal később követte egy laptoptáska (sosem viszem a laptopot sehova), egy futócipő (rozoga a térdem, és csak minden év januárjában akarok elindulni futni), egy hajvasaló (soha semmilyen fodrász nem tudta még kivasalni atomgöndör fürtjeimet), és egy nudligép (meggyőző volt, hogy 1500-as akksija van, de szerintem ilyen gép egyébként nem is létezik).

Szóval beindult a verkli. Nem tudtam leállni, ha volt két perc szabadidőm, azonnal putty, benyomtam a közösségi netes turkáló zöld, győzelmi jelre hasonlító gombját és vettem egy csomó nélkülözhetetlen dolgot, ami csoda, hogy addig nem volt, és mégis működött az életem.

Egy fokkal minden rosszabb lett, amikor megszületett a lányom

Már a terhesség sem ment simán, az összes félretett pénzünk legnagyobb hányadosát elköltöttem létszükséglet babacuccokra – hogy is gondolhattam, hogy a védőnő által átadott lista elég lesz egy újszülöttnek, kizárt dolog. Kell névtábla a kiságyába, színes fabetűkből, nehogy elfelejtse, hogy hívják, kell okos babaőr, sima babaőr, kell zenélő matrac, amin majd csak egyéves korától tud játszani, de már most jobb, ha megvan, kell zselé a fogzáshoz, legyen bekészítve, hiába várunk még ezzel pár hónapot…

Egyszóval, előrelátó anyuka voltam és az esti, fürdőkádbeli, vonatozós, reggeli kávézós én-időimben összevásároltam egy bölcsődényi cuccot az én leendő egyetlen gyermekemnek. Ezt nevezik felelősségnek! Ugye?

Mi a varázsa?

Egyértelműen a kényelem! Megszoktuk, hogy manapság ki sem kell mozdulnunk otthonról, ha ügyes-bajos ügyeinket intézzük, ehhez passzol a ruhavásárlás is: ha egy szuper felsőt, cipőt vagy egy új ékszert szeretnénk, megoldjuk a kanapéról, mobillal a kezünkben, hiszen még a nagyobb üzletek kínálata is elérhető online – arról nem is beszélve, hogy vannak már nagyon menő, élő-turi szerű alkalmazások, ahol még alkudozni is lehet.