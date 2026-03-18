Kihalófélben lévő halak és leguánok a suliban? – Világelső fajmegőrző program egy mosonmagyaróvári iskolában

A legtöbb iskola folyosóján maximum néhány szobanövény vagy egy akvárium áll. A Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium falai között azonban egészen más látvány fogadja az embert: az egyik lépcsőfordulóban apró halak úszkálnak az akváriumban, a második emeleten pedig egy nagy terráriumban egy méretes leguán üldögél. Ami egy látogatónak különleges élmény, az a diákoknak már a mindennapok része. Ez az iskola ugyanis a világon elsőként indított olyan iskolai fajmegőrző programot, amelynek keretében veszélyeztetett állatfajok megmentésén dolgoznak – ráadásul aktívan bevonva a diákokat is.

Egy iskola, ahol a természet is „osztálytárs”

Az iskolai fajmegőrző program projekt megálmodója és motorja Liziczai Márk pedagógus, aki évek óta dolgozik azon, hogy a természetvédelem ne csak tananyag legyen, hanem valódi tapasztalat is a diákok számára. Az iskolában működő program egyik része a KLG Goodeid projekt, amely a Mexikóból származó, súlyosan veszélyeztetett magashegyi fogaspontyok megőrzésével foglalkozik.

A fogaspontyok a klímaváltozás, a vízszennyezés, a vizes élőhelyek lecsapolása és az inváziós fajok terjedése miatt kerültek a kihalás szélére. Az iskolában a negyven ismert fajból mintegy húsz tenyésztésével foglalkoznak. A programnak már kézzelfogható eredményei vannak: az itt született halak egy részét más tenyésztőknek és állatkerteknek adják tovább, így egyfajta háttérállomány jön létre, amely segíthet a fajok fennmaradásában. Utódaik akár vissza is kerülhetnek Mexikóba, félvad körülmények közé.

Több mint ezer hal „végzett” már az iskolában

A fajmegőrző program nem csak szimbolikus. Az évek során már több mint ezer példány született az iskola akváriumaiban, ami komoly segítséget jelent a veszélyeztetett fajok fennmaradásában. A diákok így testközelből láthatják, hogyan születnek új egyedek, hogyan fejlődnek, és milyen gondoskodást igényelnek. Egy-egy ivadék érkezése igazi közös sikerélmény – és egyben emlékeztető arra, hogy a természet megőrzése nem elvont fogalom, hanem mindennapi feladat.