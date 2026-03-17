Öröm és gond a négyzeten? – Ikrek nevelése

Amikor az ember megtudja, hogy ikrei lesznek, a világ egy pillanatra megáll. Aztán egyszerre indul el kétszeres sebességgel. Nálunk legalábbis így történt. A várandósság alatt sokszor mondták mosolyogva: „jaj, de jó, dupla öröm!” – én pedig ilyenkor mindig elgondolkodtam rajta, hogy vajon a dupla szó csak az örömre vonatkozik-e.

Ma már négyévesek a lányaim, és mellettük itt van a húguk, aki bár nem iker, valahogy mégis természetesen belesimul ebbe a kissé zajos, kissé kaotikus, de nagyon szerethető hármasba. A mindennapokban gyakran érzem úgy, hogy nálunk mindenből kicsit több jut: több nevetésből, több kérdésből, több játékból – és persze néha több logisztikából is.

Párhuzamos univerzumok egyszerre pörögnek

Az ikres élet egyik legérdekesebb sajátossága az, hogy sok minden egyszerre történik. Amikor az egyik először mondott egy hosszabb mondatot, a másik már a következő pillanatban próbálta utánozni. Amikor egyikük megtanult felmászni a mászókára, a másik sem akart lemaradni. Ez a fajta „egymás után tanulás” nagyon különleges. Néha olyan, mintha két kis kutató figyelné folyamatosan egymást. Ha az egyik kitalál valamit, a másik máris teszteli: működik-e nála is. Persze ez néha azt is jelenti, hogy a csínyek is villámgyorsan terjednek.

A titkos szövetség

Az ikrek között van valami egészen sajátos kapcsolat. Már egészen kicsi koruktól kezdve érződik, hogy különleges szövetség köti őket össze. Néha elég egy pillantás, és már tudják is, mire gondol a másik. Ez a szál egészen felnőttkorig, sőt, egész életükben megmarad, amit csodálok, és amiért titkon kicsit irigy is vagyok: ez máshoz nem hasonlítható örök kötelék, túltesz barátságokon is, és nagy biztonságot ad.

Volt olyan reggel, amikor egyikük komolyan közölte velem, hogy ma ők „egy csapat”. Nem tudom pontosan, hogy ez mit jelentett, de percekkel később már együtt építettek egy hatalmas párnavárat a nappali közepén. És nekem volt időm egy nagyon nyugodt kávéra, amiért egész nap hálás voltam nekik. Az ikrek világa néha kicsit zárt. De ugyanakkor nagyon gazdag is. Mindig van kivel játszani, beszélgetni, nevetni.