Utazás alatt lettek család – 22 éven át járta a világot a Zapp család

Vannak családok, akik nyáron autóba ülnek, és elutaznak egy hétre a tengerhez. És van a Zapp család, akik egyszer elindultak autóval – majd huszonkét évig nem álltak meg. Az argentin házaspár, Herman Zapp és Candelaria Zapp 2000-ben indult el Buenos Airesből egy különleges tervvel: autóval szeretnének eljutni Alaszkába. Ami azonban eredetileg néhány hónapos utazásnak indult, végül egy 22 évig tartó világkörüli kalanddá nőtte ki magát. Amikor elindultak, még csak ketten voltak. Amikor visszatértek, már hatan.

Egy veterán autóval a világ körül

A Zapp család nem modern lakóautóval vagy terepjáróval indult útnak: az utazás főszereplője egy 1928-as Graham‑Paige volt – egy közel százéves autó, amelynek még fa kerekei is voltak.

A jármű nem volt éppen luxusfelszereltségű:

nem volt benne légkondicionáló,

a motor gyakran javításra szorult,

és néha az út szélén kellett szerelni.

Mégis ez az autó vitte őket több mint 362 ezer kilométeren át, öt kontinensen és 102 országon keresztül.

Az autó a család igazi otthonává vált. Egy idő után még át is alakították: meghosszabbították, hogy több ülés férjen bele, és egy felnyitható sátor is került rá, ahol a gyerekek alhattak. Amikor az utazás során a Zapp család olyan helyre ért, ahol óceánt vagy nagy tengert kellett átszelni, az autót általában teherhajóval vagy szállítóhajóval vitték át a következő kontinensre. Ilyenkor a veterán autót egyszerűen felrakták a hajóra, a család pedig ugyanazzal a járattal utazott tovább. Máskor egészen különleges megoldásokat találtak: például egy alkalommal egy bárkán szállították az autót egy nagy folyón, amelyet a helyiek segítségével készítettek elő az útra.

Az utazás során sokszor improvizálniuk kellett, és gyakran barátok, helyiek vagy hajósok segítsége tette lehetővé az átkelést. Az autó így nemcsak az utakon, hanem tengereken és folyókon keresztül is velük tartott a világ körüli kalandban.

Négy gyerek – négy különböző országban

A történet talán legkülönlegesebb része, hogy a család az utazás alatt nőtt meg.