Wellness a szülőszobán? Így felezi meg a szenvedést a vízben vajúdás

Sok kismama úgy indul neki a szülésnek, hogy „á, én biztos nem fogok ázni”, aztán amikor beindulnak az igazi fájások, hirtelen a kórházi sarokkád tűnik a világ legvonzóbb helyének. A hazai szülészeteken egyre több helyen elérhető ez a lehetőség, bár fontos tisztázni: itthon a protokoll legtöbbször csak a vajúdást engedi a vízben, a kitolási szakasznál (amikor a baba ténylegesen megérkezik) már szárazföldre parancsolják az anyukát. De addig? Addig csodákra képes.

Miért működik? (Nem csak placebo!)

Képzeld el, hogy a testedre ható gravitáció hirtelen megszűnik. A víz felhajtóereje leveszi a terhet az izmaidról és ízületeidről, a meleg hőmérséklet pedig azonnal ellazít. Ez nem csak kényelmi kérdés: ha a tested ellazul, kevesebb stresszhormont termel. Márpedig a stressz a vajúdás ellensége: megemeli a vérnyomást, befeszít, és lassítja a tágulást. Ha viszont a vízben megnyugszol, a szervezeted teszi a dolgát, és a fájdalomérzet is csökken. Sokan – orvosok és szülésznők is – a vízben vajúdást „természetes epidurálnak” hívják.

„Zsupsz bele a vízbe” – Akiknek bevált

Nem kell hinni a statisztikáknak, elég meghallgatni azokat, akik átélték. Viktória például teljesen elzárkózott tőle, egészen addig, amíg el nem fogyott az ereje:

„Elértem a fájdalomküszöböm határát, akkor zsupsz bele a vízbe. Órákig vajúdtam a kádban, és rengeteget segített. Ha tehettem volna, ott bújt volna ki a babám, de sajnos ki kellett szállnom. Csak javasolni tudom: lazít, és teljesen másként érzed a fájdalmat.”

Gabriella szerint a mozgásszabadság volt a kulcs:

„Szerintem sokat segített a finom, meleg víz, könnyebb volt kényelmes pózokat felvenni. Kevésbé fájt, mint amikor csak sétálgattam az elején.”

A lista, amiért megéri megnyitni a csapot

Ha még hezitálsz, íme a tudományosan és tapasztalatilag is igazolt előnyök sora. A vízben vajúdás:

Gyorsít: A relaxált állapot miatt a méhszáj gyorsabban tágulhat.

Fájdalmat csillapít: Kevesebb gyógyszerre vagy beavatkozásra lehet szükség.

Védelmet ad: A kádban létrejön egyfajta „buborék”, intimebbnek érzed a teret, nem sürgetnek, te kontrollálod az eseményeket.