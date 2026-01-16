Szia, leszünk barátok? - Fiatalok magányosan, családalapítás előtt

Harminchárom éves vagyok. Papírforma szerint pont ott, ahol „kellene” lennem: dolgozom, önálló vagyok, tudok mosni, számlát befizetni, és már nem hívom fel anyámat minden aprósággal (csak minden másnap). Egyvalami viszont látványosan hiányzik az életemből: a közösség. Barátok. Igazi barátok, akikkel csak úgy lógni lehet, nem kell szervezni, nem kell időzíteni, és mindezt nem kell feltétlenül két héttel előre egyeztetni. És miközben egyre erősebben motoszkál bennem a vágy, hogy egyszer majd családom legyen, gyerekeim, vasárnapi ebédek és karácsonyi káosz, a jelenem meglepően… csendes. Néha ijesztően az.

Nem arról van szó, hogy ne próbálnék ismerkedni. Randizom. Próbálkozom. Jobbra-balra húzogatok, kávézókban ülök idegenekkel, és minden első randin elmondom, hogy „szeretnék majd családot”. Ez általában vagy túl sok, vagy túl kevés, vagy csak egyből érkezik rá a standard válasz: „jaj, persze, de ez még korai kérdés ”. De a sok randi közben észrevettem valami mást is: nemcsak párkapcsolatból van hiány, hanem barátságokból is.

Mi lett belőlünk

A húszas éveimben még ez nem tűnt fel. Akkor mindenki együtt volt valahol: albérletben, egyetemen, fesztiválon, kocsmában, életközepi válság előtt. Most viszont a legtöbb régi barátom már „másik életben él”. Gyerek van, karrier van, ház, reggeli rohanás, este hullafáradt elalvás. Gondolom.

Nem haragszom ezért. Értem. Csak közben én ott maradtam egy olyan életszakaszban, ahol már nem vagyok fiatal felnőtt, de még nem vagyok családos. És ez egy furcsa senkiföldje. Ide már nem jár automatikusan baráti kör. Ők máshol vannak. Én viszont valahogy még nem illeszkedtem bele saját kirakósomba.

A családalapítás előtt álló fiatal felnőttek helyzete ebből a szempontból különösen nehéz. Mert miközben belül egyre erősebb az igény a valós, közösségi médián kívüli kapcsolódásokra, kívülről sokszor pont az ellenkezője történik: ritkulnak a találkozások, megszűnnek a spontán programok, és mindenki „majd egyszer” ráér, de „beszéljünk messengeren…”

Sokat beszélünk arról, milyen nehéz ma párt találni. Arról kicsit kevesebbet hallunk, hogy milyen nehéz barátokra lelni. Felnőttként barátkozni elképesztően ügyetlen műfaj. Nem tudod, mikor illik felhívni a másikat. Nem tudod, hogy a „majd találkozzunk” komoly volt-e. Nem tudod, ciki-e kimondani, hogy magányos vagy.