All inclusive rémálom – amikor a családi nyaralás horrorfilmbe fordul

Amikor az ember tavasszal először kimondja: idén utazunk, olyan szilárd elhatározással teszi mindezt, hogy nem sokkal ezután be is fizet valahova, meg lefoglal, email-eket ír az extra igényeiről és máris arról képzeleg, milyen csodás lesz az egy hét családi együttlét, all inclusive. Persze, hogy optimista, mindenki, hiszen ilyenkor még nem sejtünk semmit, csak a legjobbat reméljük.

Az agyunk nem úgy van beprogramozva, hogy eleve rosszra készüljünk, dehogyis gondoljuk úgy, hogy a fél éve spórolgatott pénzünkből befizettünk pár nap rémálomra. Mi csak elmennénk kikapcsolódni valahova. Nem feltétlenül messzire, nem feltétlenül drágán, de egy olyan helyre, ahol nem kell főzni, mosni, és ahol elvileg mindenki kipiheni magát. Még mi, szülők is, nem csak a gyerekek. Legalábbis ez az elképzelés. A gyakorlat viszont – ahogy azt a többszöri, utólag már majdnem vicces tapasztalataim mutatják – egészen más irányba szokott elindulni.

Nálunk ugyanis az utazás egy külön műfaj. Olyan terep, ahol szinte törvényszerű, hogy balul sül el a nyaralás, de legalább az utókornak lesz belőle egy jó történet. Vagy több. Ezeket most összegyűjtöttem, tanulságként, elrettentésként, de legfőképp egy kis jókedvre számítok. Ne aggódjatok, ez már velünk mind megtörtént, veletek már kizárt, hogy megismétlődjön.

A „hangulatos vidéki apartman”, ami valójában egy horrorfilm díszlete

Kezdjük egy klasszikussal. A fotók alapján minden stimmelt: rusztikus, vidéki, „igazi békebeli hangulat”. A valóságban viszont a békebeli inkább jelentette az 1973-at, mint a romantikát. A szag fogadott először. Az a megmagyarázhatatlan, dohos, nedves, „itt valami nem él, hanem túlél” szag.

A falakon gyanús foltok, az ágy alatt ismeretlen eredetű morzsák, a fürdőben pedig egy penésztelep, ami láthatóan már saját öntudatra tett szert. A gyerekek az első öt percben megkérdezték, hogy biztos itt alszunk? Ekkor már sejtettem, hogy balul sül el a nyaralás, de még próbáltam optimista maradni. Nem kellett volna.

Amikor az „egyszerű, de tiszta” csak egyszerű

Egy másik alkalommal kifejezetten olcsó szállást választottunk. Tudatos döntés volt. „Úgyis csak aludni megyünk oda” – mondtam bölcsen. Az „egyszerű, de tiszta” leírásból az egyszerű megvalósult, a tiszta viszont inkább egy filozófiai kérdés maradt.