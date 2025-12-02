Művi meddővé tétel Magyarországon – tényleg kell hozzá a férj beleegyezése?

Ez a mondat elsőre elég rosszul hangzik. Másodszorra az ember egyből keresni kezdi a neten a forrást. A jó hír, hogy ez ebben a formában nem igaz. Van alapja a félreértésnek, mert szerintem egyéni ízlésen múlik, hogy az élettárs vagy férj aláírása – amit viszont kérnek a kórházakban – hogyan értelmezhető.

A félreértés ott kezdődik, hogy összekeverik a tájékoztatási-jogból fakadó aláírást azzal, hogy döntési joga lenne bárkinek a nő testéről, saját magát kivéve. A sterilizáció egy visszafordíthatatlan lépés. Olyan döntés, amelyet csak az hozhat meg, akinek a testéről szó van: ebben az esetben maga a nő. Ez nem ideológia, nem modernista szólam, hanem a betegjogok egyik sarokpontja: az emberi méltósághoz tartozik a saját test feletti önrendelkezés is.

Magyarországon is ez az alapelv: minden beavatkozáshoz az érintett saját, tájékozott beleegyezése szükséges. A partner aláírása nem pótolhatja ezt, és nem is írhatja felül. És itt érkezünk el a nagy félreértéshez.

A felháborodást gyakran csak egy félmondat okozza

Több intézményben előfordul, hogy a nővel együtt jelen van a férj is, vagy a nő jelzi, hogy a párja szeretne részt venni a tájékoztatáson. Ez teljesen természetes: a sterilizáció nagy döntés, sokan akarják átbeszélni. Van, ahol a kórház „tájékoztatási nyilatkozatot” írat alá a partnerrel is – nem azért, hogy ő döntsön, hanem mert a kórház dokumentálja, hogy a partner is hallotta a tájékoztatást, és „nem utólag szembesül vele”. Vagyis ilyenkor tényleg előkerül a férj aláírása, de nem mint a döntés része.

Ez a bizonyos aláírás ugyanis nem beleegyezés. Nem vétójog. Nem döntési jog. Nem a férj engedélyét jelenti.

Viszont kívülről sokszor úgy néz ki, mintha az lenne – és innen indulnak a körtelefonok, Facebook-kommentek, felháborodott posztok, hogy a beavatkozás feltétele a férj aláírása. Az információk terjednek, de sok esetben összemosnak két teljesen különböző dolgot: a tájékoztatáshoz való jogot (hogy a partner is meghallhatja, megismerheti a részleteket), és a szigorúan csak a nőre tartozó döntési jogot (ami viszont abszolút egyéni).