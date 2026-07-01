Kovács Ákos műtéte után mindenki ezt kérdezi: valóban gyógyítható a pajzsmirigyrák?

Kovács Ákos énekesnél 2026 tavaszán, egy rutinvizsgálat során diagnosztizáltak rosszindulatú pajzsmirigyrákot, amely miatt a művész egy komoly operáción esett át, és lemondta a teljes nyári koncertszezonját. A hír érthető módon ráirányította a figyelmet erre a betegségre. Bár a „rák” szó önmagában ijesztő, a pajzsmirigyrák a daganatos megbetegedések között az egyik legjobban kezelhető és legmagasabb gyógyulási aránnyal rendelkező típus, különösen akkor, ha – mint Ákos esetében is – korán felfedezik. Nézzük tehát Ákos betegségét.
A pajzsmirigyrák a nyak elülső részén, az ádámcsutka alatt elhelyezkedő, pillangó alakú pajzsmirigy sejtjeiből kiinduló rosszindulatú daganat. A pajzsmirigy egy létfontosságú belső elválasztású mirigy, amely a szervezet anyagcseréjét, a szívműködést, a testhőmérsékletet és az energiafelhasználást szabályozó hormonokat (tiroxin és trijód-tironin) termel.
Bár a daganat rosszindulatú, a pajzsmirigyrák jelentősen eltér a legtöbb egyéb rákfajtától: rendkívül lassan növekszik, ritkán képez távoli áttéteket, és a betegek túlnyomó többsége a megfelelő kezelés után teljesen daganatmentessé válik.
A betegség kimenetele és kezelése nagyban függ attól, hogy a pajzsmirigy mely sejtjeiből indul ki a burjánzás. Négy fő típust különböztetünk meg:
A pajzsmirigyrák a kezdeti stádiumban szinte teljesen tünetmentes, emiatt – ahogyan Kovács Ákosnál is – rendkívül gyakran egy teljesen más okból elvégzett rutinvizsgálat (például nyaki ultrahang) során derül ki.
Ahogy a daganat növekszik, az alábbi tünetek jelentkezhetnek:
A modern orvostudománynak köszönhetően a pajzsmirigyrák kezelési protokollja rendkívül hatékony és kiforrott. Három fő lépésből áll:
1. Sebészeti beavatkozás (Műtét)
Ez az első és legfontosabb lépés, amin Ákos is átesett. A sebész eltávolítja a pajzsmirigy érintett lebenyét vagy a teljes mirigyállományt (totális thyreoidectomia), szükség esetén a környező nyirokcsomókkal együtt. Ha a daganatot időben, tokon belül sikerül eltávolítani, a gyógyulás esélye maximális.
2. Radiojód-terápia (Izotópos kezelés)
A műtét után a betegek gyakran kapnak radioaktív jódkezelést (I-131 kapszula formájában). Mivel a szervezetben egyedül a pajzsmirigysejtek veszik fel a jódot, a radioaktív jód célzottan pusztítja el a műtét után esetlegesen visszamaradt mikroszkopikus daganatsejteket anélkül, hogy a test más szerveit károsítaná.
3. Hormonpótlás és utókövetés
A pajzsmirigy teljes eltávolítása után a páciensnek élete végéig pajzsmirigyhormont (tablettát) kell szednie, amely tökéletesen helyettesíti a kiesett szerv működését, így teljes értékű, korlátozásoktól mentes életet élhet.
A differenciált pajzsmirigyrákban szenvedő betegek 5 éves túlélési aránya meghaladja a 98-99%-ot. A korai diagnózisnak és a sikeres műtétnek köszönhetően a betegek túlnyomó többsége véglegesen meggyógyul, és visszatérhet a mindennapi tevékenységeihez – így a rajongók okkal bízhatnak abban, hogy Kovács Ákos a tervezett decemberi Aréna-koncertjén már újult erővel állhat színpadra.
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