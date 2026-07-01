Kovács Ákos műtéte után mindenki ezt kérdezi: valóban gyógyítható a pajzsmirigyrák?

Kovács Ákos énekesnél 2026 tavaszán, egy rutinvizsgálat során diagnosztizáltak rosszindulatú pajzsmirigyrákot, amely miatt a művész egy komoly operáción esett át, és lemondta a teljes nyári koncertszezonját. A hír érthető módon ráirányította a figyelmet erre a betegségre. Bár a „rák” szó önmagában ijesztő, a pajzsmirigyrák a daganatos megbetegedések között az egyik legjobban kezelhető és legmagasabb gyógyulási aránnyal rendelkező típus, különösen akkor, ha – mint Ákos esetében is – korán felfedezik. Nézzük tehát Ákos betegségét.

Ákos betegsége: a pajzsmirigyrák

Mi az a pajzsmirigydaganat?

A pajzsmirigyrák a nyak elülső részén, az ádámcsutka alatt elhelyezkedő, pillangó alakú pajzsmirigy sejtjeiből kiinduló rosszindulatú daganat. A pajzsmirigy egy létfontosságú belső elválasztású mirigy, amely a szervezet anyagcseréjét, a szívműködést, a testhőmérsékletet és az energiafelhasználást szabályozó hormonokat (tiroxin és trijód-tironin) termel.

Bár a daganat rosszindulatú, a pajzsmirigyrák jelentősen eltér a legtöbb egyéb rákfajtától: rendkívül lassan növekszik, ritkán képez távoli áttéteket, és a betegek túlnyomó többsége a megfelelő kezelés után teljesen daganatmentessé válik.

A pajzsmirigyrák típusai

A betegség kimenetele és kezelése nagyban függ attól, hogy a pajzsmirigy mely sejtjeiből indul ki a burjánzás. Négy fő típust különböztetünk meg:

Papilláris pajzsmirigyrák (a leggyakoribb): Az összes eset körülbelül 80-85%-át ez teszi ki. Nagyon lassan növekszik, és bár a nyaki nyirokcsomókba adhat áttétet, a gyógyulási esélyei kiválóak (közel 100%-osak). Folliculáris pajzsmirigyrák: Az esetek nagyjából 10-15%-áért felelős. Ez a típus a véráram útján terjedhet, de korai stádiumban szintén rendkívül jó eséllyel gyógyítható. (A papilláris és folliculáris típusokat együtt differenciált pajzsmirigyráknak nevezzük.) Medulláris pajzsmirigyrák: Ritkább forma (kb. 3-5%), amely a pajzsmirigy kalcium-anyagcserét szabályozó úgynevezett parafolliculáris sejtjeiből (C-sejtekből) indul ki. Gyakran örökletes tényezők állnak a hátterében. Anaplasztikus pajzsmirigyrák: Rendkívül ritka (kevesebb mint 1%), ám nagyon agresszív és gyorsan növekvő daganattípus, amely leginkább idősebb korban jelentkezik.

Tünetek: hogyan ismerhető fel a pajzsmirigyrák?

A pajzsmirigyrák a kezdeti stádiumban szinte teljesen tünetmentes, emiatt – ahogyan Kovács Ákosnál is – rendkívül gyakran egy teljesen más okból elvégzett rutinvizsgálat (például nyaki ultrahang) során derül ki.