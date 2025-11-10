Így spórolj havonta ezreket: a szakértő elárulta, hány fokon érdemes mosni a ruhákat

Sokan ácsorognak a mosógép előtt, miközben a megfelelő hőfokon töprengenek. Vajon milyen hőmérsékleten kell mosni a ruhákat, beleértve a sötéteket, a fehéreket vagy éppen a nagyon koszos szennyest? Mivel ezek a kérdések nap mint nap emberek százaiban felmerülnek, cikkünkben most felfedjük a tökéletes mosás titkát.

Hogyan kell mosni a ruhákat, hogy közben spórolj? Cikkünkből kiderül.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Hány fokon kell mosni a ruhákat? – Ezért nagyon fontos

Mosásnál kulcsfontosságú a megfelelő hőmérséklet kiválasztása, hiszen biztosan szeretnéd megőrizni szeretett ruháid állapotát. Általában a ruhadarabokba varrt ápolási címkéről sok minden kiderül, amit nagyban befolyásol az anyag típusa, a mosószer fajtája, valamint a ruha állapota.

Az útmutatók alapján ezeken a hőmérsékleteken lehet kimosni a ruhákat

Forró: abban az esetben érdemes forró vizet használni, azaz 54 vagy annál magasabb hőmérsékletet, ha a ruhák nagyon koszosak.

abban az esetben érdemes forró vizet használni, azaz 54 vagy annál magasabb hőmérsékletet, ha a ruhák nagyon koszosak. Meleg: az általában 32 és 43 fok közötti beállítás a kevésbé piszkos ruháknál lehet előnyös

az általában 32 és 43 fok közötti beállítás a kevésbé piszkos ruháknál lehet előnyös Hideg: a 15 és 26 fok közötti hőmérséklet pedig tökéletes opció a kényesebb darabokhoz

Mikor kell forró vízzel mosni ruhákat?

Amennyiben a fehér ruhák nagyon szennyezettek, érdemes őket meleg vízben mosni. Sőt kevésbé koszos fehér daraboknál is alkalmazhatod ezt a beállítást, természetesen szem előtt tartva az anyagápolási szempontokat. A maga hőfok ugyanis hozzájárul a szennyeződések, valamint a baktériumok eltávolításához. Ezt a beállítást azonban leginkább fehér vagy világos ruháknál alkalmazd.

Mikor kell meleg vízzel mosni a ruhákat?

A meleg víz kitűnő opció, ha a ruhákat úgy szeretnéd kimosni, hogy a hőmérséklet ne károsítsa az anyagot. Ide tartoznak többek között a nem túl koszos pamutok, a vászonszövetek, valamint a műszálas darabok is. Ez a hőmérséklet ugyanis képes jól feloldani a mosószert, valamint elkerülhető vele a ruhák kifakulása és összezsugorodása.

Fotó: panacea_stock / Shutterstock

Mikor kell hideg vízzel mosni ruhákat?

Amennyiben kényes darabokat szeretnél mosni, ezen a hőmérsékleten elkerülheted szeretett ruháid kifakulását és összezsugorodását. A 15-26 fok tökéletes választás lehet a fekete, nagyon sötét vagy élénk ruhákhoz, valamint a bikinikhez, a fehérneműkhöz és a gyapjúhoz.