Így spórolj havonta ezreket: a szakértő elárulta, hány fokon érdemes mosni a ruhákat

Sokan ácsorognak a mosógép előtt, miközben a megfelelő hőfokon töprengenek. Vajon milyen hőmérsékleten kell mosni a ruhákat, beleértve a sötéteket, a fehéreket vagy éppen a nagyon koszos szennyest? Mivel ezek a kérdések nap mint nap emberek százaiban felmerülnek, cikkünkben most felfedjük a tökéletes mosás titkát.
Mosásnál kulcsfontosságú a megfelelő hőmérséklet kiválasztása, hiszen biztosan szeretnéd megőrizni szeretett ruháid állapotát. Általában a ruhadarabokba varrt ápolási címkéről sok minden kiderül, amit nagyban befolyásol az anyag típusa, a mosószer fajtája, valamint a ruha állapota.
Amennyiben a fehér ruhák nagyon szennyezettek, érdemes őket meleg vízben mosni. Sőt kevésbé koszos fehér daraboknál is alkalmazhatod ezt a beállítást, természetesen szem előtt tartva az anyagápolási szempontokat. A maga hőfok ugyanis hozzájárul a szennyeződések, valamint a baktériumok eltávolításához. Ezt a beállítást azonban leginkább fehér vagy világos ruháknál alkalmazd.
A meleg víz kitűnő opció, ha a ruhákat úgy szeretnéd kimosni, hogy a hőmérséklet ne károsítsa az anyagot. Ide tartoznak többek között a nem túl koszos pamutok, a vászonszövetek, valamint a műszálas darabok is. Ez a hőmérséklet ugyanis képes jól feloldani a mosószert, valamint elkerülhető vele a ruhák kifakulása és összezsugorodása.
Amennyiben kényes darabokat szeretnél mosni, ezen a hőmérsékleten elkerülheted szeretett ruháid kifakulását és összezsugorodását. A 15-26 fok tökéletes választás lehet a fekete, nagyon sötét vagy élénk ruhákhoz, valamint a bikinikhez, a fehérneműkhöz és a gyapjúhoz.
Sőt, amennyiben italfoltok éktelenkednek a ruháidon, a hideg víz lehet számukra a legjobb megoldás. Mindemellett pedig csökkentheted az energiafogyasztásod is.
Számos szakértő azonban a legtöbb esetben hideg vizet javasol. Ann Russel, egykori főállású takarítónő szerint – aki több mint 210 ezer követővel rendelkezik TikTok oldalán – a modernebb szövetek könnyen tisztán tarthatóak hideg vízzel is. Így, amennyiben a fehér ruhák nem túlzottan koszosak, nem igényelnek forró vizes fertőtlenítés. „Ráadásul az energia drága” – teszi hozzá a szakértő a The Guardiannek.
Az alábbi videóban további tippeket találhatsz a tisztább ruhákért:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.