Antal Szabolcs: Nem hagyhatjuk, hogy külföldi érdekeket kiszolgáló kormánya legyen Magyarországnak, azzal mindannyian csak veszítenénk

Ebben a zűrzavaros világban nem lehet rutintalanokra és kezdőkre bízni egy ország sorsát – jelentette ki Antal Szabolcs. Hajdú-Bihar vármegye, 3. számú egyéni választókerületének fideszes jelöltje hozzátette: a politika egy tapasztalati műfaj és mi vagyunk a legtapasztaltabb, ezért is mondjuk, hogy a Fidesz a biztos választás.

Antal Szabolcs

Fotó: Berbuch Richárd Dávid / Hajdú-Bihari Napló

Egyszer már azt hitték szembe megyünk a forgalommal, ez volt a migráció, de kiderült akkor is, hogy Orbán Viktor ismerte fel először a problémát, most is ez van a háború kapcsán

– emlékeztetett.

Nem hagyhatjuk, hogy külföldi érdekeket kiszolgáló kormánya legyen Magyarországnak, azzal mindannyian csak veszítenénk

– hangsúlyozta Antal Szabolcs.

Mi vagyunk a csendes többség, de erős többségnek is kell lennünk, még nem kehet hátradőlni, a végén kel letolni őket a pályáról

– mondta.

Majd rámutatott: a csendes többség nem balhézik, békésen megy el szavazni most vasárnap.

Mi békét és stabilitást akarunk

– tette hozzá.