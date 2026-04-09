Antal Szabolcs: Nem hagyhatjuk, hogy külföldi érdekeket kiszolgáló kormánya legyen Magyarországnak, azzal mindannyian csak veszítenénk

Ebben a zűrzavaros világban nem lehet rutintalanokra és kezdőkre bízni egy ország sorsát – jelentette ki Antal Szabolcs. Hajdú-Bihar vármegye, 3. számú egyéni választókerületének fideszes jelöltje hozzátette: a politika egy tapasztalati műfaj és mi vagyunk a legtapasztaltabb, ezért is mondjuk, hogy a Fidesz a biztos választás.
Egyszer már azt hitték szembe megyünk a forgalommal, ez volt a migráció, de kiderült akkor is, hogy Orbán Viktor ismerte fel először a problémát, most is ez van a háború kapcsán
– emlékeztetett.
Nem hagyhatjuk, hogy külföldi érdekeket kiszolgáló kormánya legyen Magyarországnak, azzal mindannyian csak veszítenénk
– hangsúlyozta Antal Szabolcs.
Mi vagyunk a csendes többség, de erős többségnek is kell lennünk, még nem kehet hátradőlni, a végén kel letolni őket a pályáról
– mondta.
Majd rámutatott: a csendes többség nem balhézik, békésen megy el szavazni most vasárnap.
Mi békét és stabilitást akarunk
– tette hozzá.
