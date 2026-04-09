Antal Szabolcs: Nem hagyhatjuk, hogy külföldi érdekeket kiszolgáló kormánya legyen Magyarországnak, azzal mindannyian csak veszítenénk

Antal Szabolcs
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 18:42
DebrecenBékemenetországjárás
Antal Szabolcs is felszólalt Debrecenben Orbán Viktor előtt.
Ebben a zűrzavaros világban nem lehet rutintalanokra és kezdőkre bízni egy ország sorsát – jelentette ki Antal Szabolcs. Hajdú-Bihar vármegye, 3. számú egyéni választókerületének fideszes jelöltje hozzátette: a politika egy tapasztalati műfaj és mi vagyunk a legtapasztaltabb, ezért is mondjuk, hogy a Fidesz a biztos választás.

2026.04.09.Orbán Viktor-Országjárás-Debrecen
Antal Szabolcs 
Fotó: Berbuch Richárd Dávid / Hajdú-Bihari Napló

Egyszer már azt hitték szembe megyünk a forgalommal, ez volt a migráció, de kiderült akkor is, hogy Orbán Viktor ismerte fel először a problémát, most is ez van a háború kapcsán 

– emlékeztetett.

Nem hagyhatjuk, hogy külföldi érdekeket kiszolgáló kormánya legyen Magyarországnak, azzal mindannyian csak veszítenénk

– hangsúlyozta Antal Szabolcs.

Mi vagyunk a csendes többség, de erős többségnek is kell lennünk, még nem kehet hátradőlni, a végén kel letolni őket a pályáról

– mondta. 

Majd rámutatott: a csendes többség nem balhézik, békésen megy el szavazni most vasárnap. 

Mi békét és stabilitást akarunk 

– tette hozzá.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu