Veszélyben a gluténérzékenyek – gyanútlanul támadnak a csókkirályok

Egy friss kutatás szerint egy ártatlan csók is veszélybe sodorhatja a gluténérzékenységgel küzdőket.

Ha az egyik fél gluténtartalmú ételt evett, és rögtön utána megcsókolja a gluténérzékenységben szenvedő partnerét, azzal veszélyezteti az illető egészségét.

A kockázat csökkenthető fogmosással és gluténmentes rágóval.

A súlyos gluténérzékenységgel küzdők nem szeretik, ha a partnerük csókot próbál tőlük lopni úgy, hogy előtte nem tisztította ki a száját. Habár ez elsőre csak hóbortos félelemnek tűnhet, friss kutatások igazolták az érzékenységgel küzdők legnagyobb félelmét, miszerint napokig kínokat élhetnek át egy elcsattanó csók után. Egy pusziszkodással teli éjszaka akár az életükbe is kerülhet, ha a partnerük nem figyel a széjhigiéniára, és úgy csókol, hogy a nyálában gluténmaradványok vannak.

A nyálas csók veszélyes lehet a gluténérzékenységben szenvedőkre. Illusztráció: Unsplash

Melyek a csókolózás veszélyei gluténérzékenység esetén?

A gluténérzékenység nem egy diétás hóbort, hanem egy olyan autoimmun betegség, amelynek következtében a szervezet egy morzsányi gluténtól is padlóra kerülhet. A test önmaga ellen fordul, és számos szimptóma megjelenhet. A gluténérzékenység tünetei a következők:

krónikus hasmenés;

puffadás;

gázképződés;

erős hasi fájdalom és görcsök.

Amennyiben nem kezeljük megfelelően a tüneteket, a legrémisztőbb forgatókönyv válhat valóra, vagyis súlyos vérszegénység, szívizomgyengeség léphet fel, szélsőséges esetben pedig az immunrendszer teljes összeomlása is bekövetkezhet.

A betegség tehát nem játék, ezért érhető, hogy aki ilyen kórral küzd, minden óvintézkedést megtesz, hogy véletlenül se legyen rosszul. Gluténmentes ételeket rendel, a konyhából pedig végleg száműzi a gluténtartalmú hozzávalókat. A legkörültekintőbbek a romantikához sem állnak felelőtlenül: olyan elővigyázatosak, hogy csókolózás előtt fogmosásra kérik a partnerüket, hiszen könnyen lehet, hogy az illető korábban benyomott egy szaftos, gluténbombás pizzát. Egy közelmúltban végzett kísérlet be is bizonyította, hogy rögtön evés után nagyon veszélyes a csók a gluténosokra nézve, mert a tünetekért felelős veszélyes fehérje még jelen van a nyálban.