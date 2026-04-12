Veszélyben a gluténérzékenyek – gyanútlanul támadnak a csókkirályok

A súlyos gluténérzékenységgel küzdők nem szeretik, ha a partnerük csókot próbál tőlük lopni úgy, hogy előtte nem tisztította ki a száját. Habár ez elsőre csak hóbortos félelemnek tűnhet, friss kutatások igazolták az érzékenységgel küzdők legnagyobb félelmét, miszerint napokig kínokat élhetnek át egy elcsattanó csók után. Egy pusziszkodással teli éjszaka akár az életükbe is kerülhet, ha a partnerük nem figyel a széjhigiéniára, és úgy csókol, hogy a nyálában gluténmaradványok vannak.
A gluténérzékenység nem egy diétás hóbort, hanem egy olyan autoimmun betegség, amelynek következtében a szervezet egy morzsányi gluténtól is padlóra kerülhet. A test önmaga ellen fordul, és számos szimptóma megjelenhet. A gluténérzékenység tünetei a következők:
Amennyiben nem kezeljük megfelelően a tüneteket, a legrémisztőbb forgatókönyv válhat valóra, vagyis súlyos vérszegénység, szívizomgyengeség léphet fel, szélsőséges esetben pedig az immunrendszer teljes összeomlása is bekövetkezhet.
A betegség tehát nem játék, ezért érhető, hogy aki ilyen kórral küzd, minden óvintézkedést megtesz, hogy véletlenül se legyen rosszul. Gluténmentes ételeket rendel, a konyhából pedig végleg száműzi a gluténtartalmú hozzávalókat. A legkörültekintőbbek a romantikához sem állnak felelőtlenül: olyan elővigyázatosak, hogy csókolózás előtt fogmosásra kérik a partnerüket, hiszen könnyen lehet, hogy az illető korábban benyomott egy szaftos, gluténbombás pizzát. Egy közelmúltban végzett kísérlet be is bizonyította, hogy rögtön evés után nagyon veszélyes a csók a gluténosokra nézve, mert a tünetekért felelős veszélyes fehérje még jelen van a nyálban.
Az említett kísérlet során a szakértők önkénteseket kértek meg, hogy egyenek meg egy szelet hagyományos, gluténnal teli búzaszeletet. Eltérő időpontokban, és különböző fogmosási technikák elvégeztetése után nyálmintát vettek tőlük, ami szörnyű dologra derített fényt: azoknál, akiktől rögtön az evés után vettek mintát, a nyál gluténkoncentrációja az egekbe szökött, messze meghaladva azt a szintet, amely durva tüneteket okozhat az érzékenyeknél. Így ha ebben a pillanatban egy gluténérzékennyel csókolóztak volna, gyakorlatilag „megmérgezték” volna az illetőt.
Pánikra azért semmi ok, mert létezik egy egyszerű, ingyenes módszer, amellyel a veszély elkerülhető. A kulcs az alapos fogmosás és fogselyem használata. Ezután már csak egy lépés választ el a vad csókolózástól: rágj el egy gluténmentes rágót, ezzel is csökkentve a glutén jelenlétét a nyálban.
A „gluténmentes szerelemnek” nem kell sterilnek és unalmasnak lennie. A tudomány üzenete a napnál is világosabb: gyors fogmosás és egy frissítő rágó – ennyivel elkerülhető a baj.
Te tudod mi a különbség a gluténérzékenység és a lisztérzékenység között?
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
