Amikor az agy elfelejti az örömöt – Nőként különösen fontos felismerni a tüneteket a pszichológus szerint

Az élet tele van apró örömökkel, mint például egy mély beszélgetés, a kedvenc ételed íze, egy sikerélmény vagy egy kedves szó a szerelmedtől. Ezek a parányi, különleges élmények mind hozzájárulnak ahhoz, hogy boldognak és elégedettnek érezzük magunkat. De mi történik akkor, ha agyunk „elfelejti”, hogyan kell örülni, ha azok a dolgok, amik korábban élvezettel töltöttek el, már nem adnak semmilyen pozitív érzést?
Az anhedónia a depresszió és egyéb mentális állapotok gyakori tünete, ami egyet jelent azzal, hogy valaki nem érez örömöt vagy elveszti az öröm iránti érdeklődését. Tehát, ami egykor elégedettséggel töltött el, az ma már nem derít jókedvre és nem tudod megmagyarázni, hogy mért.
Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológust kérdeztük a témával kapcsolatban, aki elárulta nekünk, ha ez az állapot tartósabban fennáll, akkor érdemes szakemberhez fordulni, aki segít feltárni a tünet mögött rejlő okot.
Ha történt valamilyen életesemény, akkor ez egy reaktív tünet, ami a környezeti tényezők által alakult ki
– magyarázta a szakértő, majd olyan negatív életeseményeket említett, mint a válás, egy szerettünk elvesztése vagy egy fontos vizsgán való megbukás, amelyek az öröm elvesztéséhez vezethetnek.
Az anhedónia nagyobb kockázatot jelenthet, ha valaki depresszióban, skizofréniában, bipoláris zavarban, poszttraumás stresszben vagy egyéb mentális egészségi állapotban szenved, valamint szenvedélybetegséggel, étkezési zavarokkal vagy krónikus fájdalommal küzd.
Az anhedónia egy folyamatos hiányérzetet kelthet, mintha üresnek éreznénk magunkat, miközben a mindennapi életminőségünket is befolyásolja.
Nem tudunk a munkánkra vagy a párkapcsolatunkra koncentrálni, esetleg képtelenek vagyunk kikelni az ágyból
– sorolta Skultéti-Szabó Katalin azokat a tüneteket, amik előfordulhatnak, ha valaki anhedóniában szenved.
További jellemzői közé tartozik többek között az érzéketlenség, a másoktól való visszahúzódás, a határozatlanság, a lehangoltság, valamint a motiváció hiánya, valamint a tünet velejárója lehet az alvási nehézség és az alacsonyabb nemi vágy is.
A szakpszichológus szerint a környezet hatalmas hatással lehet ránk, ami pozitívan és negatívan is befolyásolhat minket.
Itt a környezetre nagyon nagy szükség van, ami egy hátráltató tényező is tud lenni, de egy nagyon pozitív, protektív védőhálót is tud nyújtani
– vélekedett a szakértő, aki szerint szeretteink kiránthatnak minket ebből a szürke életvitelből, sőt akár még szakértő segítségét is kérhetik. Ellenben a környezeti háttér rizikófaktort jelent, „ha valaki egy szeretetlen, deprimáló környezetben van, aminek a hatására kialakulhatnak például pszichiátriai megbetegedések, melynek az anehdónia az egyik tünete lehet”.
