Amikor az agy elfelejti az örömöt – Nőként különösen fontos felismerni a tüneteket a pszichológus szerint

Az élet tele van apró örömökkel, mint például egy mély beszélgetés, a kedvenc ételed íze, egy sikerélmény vagy egy kedves szó a szerelmedtől. Ezek a parányi, különleges élmények mind hozzájárulnak ahhoz, hogy boldognak és elégedettnek érezzük magunkat. De mi történik akkor, ha agyunk „elfelejti”, hogyan kell örülni, ha azok a dolgok, amik korábban élvezettel töltöttek el, már nem adnak semmilyen pozitív érzést?

Az öröm teljes elvesztése mögött veszélyes állapot állhat.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Amikor az agy elfelejti az örömöt – Mi is az az anhedónia?

Az anhedónia a depresszió és egyéb mentális állapotok gyakori tünete, ami egyet jelent azzal, hogy valaki nem érez örömöt vagy elveszti az öröm iránti érdeklődését. Tehát, ami egykor elégedettséggel töltött el, az ma már nem derít jókedvre és nem tudod megmagyarázni, hogy mért.

Mi állhat az anhedónia hátterében?

Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológust kérdeztük a témával kapcsolatban, aki elárulta nekünk, ha ez az állapot tartósabban fennáll, akkor érdemes szakemberhez fordulni, aki segít feltárni a tünet mögött rejlő okot.

Ha történt valamilyen életesemény, akkor ez egy reaktív tünet, ami a környezeti tényezők által alakult ki

– magyarázta a szakértő, majd olyan negatív életeseményeket említett, mint a válás, egy szerettünk elvesztése vagy egy fontos vizsgán való megbukás, amelyek az öröm elvesztéséhez vezethetnek.

Az anhedónia nagyobb kockázatot jelenthet, ha valaki depresszióban, skizofréniában, bipoláris zavarban, poszttraumás stresszben vagy egyéb mentális egészségi állapotban szenved, valamint szenvedélybetegséggel, étkezési zavarokkal vagy krónikus fájdalommal küzd.

Szeretteink segíthetnek a tünet leküzdésében és az öröm visszaszerzésében.

Fotó: Fiordaliso / GettyImages

Az anhedónia tünetei

Az anhedónia egy folyamatos hiányérzetet kelthet, mintha üresnek éreznénk magunkat, miközben a mindennapi életminőségünket is befolyásolja.

Nem tudunk a munkánkra vagy a párkapcsolatunkra koncentrálni, esetleg képtelenek vagyunk kikelni az ágyból

– sorolta Skultéti-Szabó Katalin azokat a tüneteket, amik előfordulhatnak, ha valaki anhedóniában szenved.

További jellemzői közé tartozik többek között az érzéketlenség, a másoktól való visszahúzódás, a határozatlanság, a lehangoltság, valamint a motiváció hiánya, valamint a tünet velejárója lehet az alvási nehézség és az alacsonyabb nemi vágy is.