Amikor a gondolkodás megbénít: így szabadulhatsz meg a túlaggódástól a munkában

A túlaggódás különösen gyakori az elkötelezett, felelősségteljes és érzékeny emberek körében. Azoknál, akik komolyan veszik a munkájukat, magas elvárásokat támasztanak magukkal szemben, és hajlamosak saját maguk legszigorúbb kritikusaivá válni. A probléma ott kezdődik, amikor a gondolkodás már nem a megoldást szolgálja, hanem önmagába fordul, és megbénítja a cselekvést.
Szervezeti szinten ennek súlyos következményei lehetnek. Legyen szó új kollégák felvételéről, stratégiai döntésekről vagy folyamatok átalakításáról, a túlagyalás lelassítja a döntéshozatalt, elodázza a lépéseket, és teret enged a túlzott kockázatkerülésnek.
A túlaggódás egyik leggyakoribb formája a rágódás, amely szinte kizárólag a múltra fókuszál. Ilyenkor a figyelem a korábbi hibákra, kudarcokra, félresikerült helyzetekre irányul, és újra meg újra ugyanazok a gondolatok térnek vissza. A „mi lett volna, ha” típusú kérdések könnyen bűntudathoz, önvádhoz és túlzott óvatossághoz vezetnek.
A rágódás kezelése paradox módon nem az elnyomással kezdődik. Hatékonyabb megoldás, ha tudatos keretet adsz neki. Ha az aggodalmaknak kijelölt időt szánsz a napodban, nem fognak folyamatosan betörni a gondolkodásodba. Amikor pedig olyan félelmekkel találkozol, amelyek felett nincs kontrollod, segíthet egy egyszerű mentális elengedési technika, amelynek célja nem a probléma megoldása, hanem az érzelmi leválás.
A túlaggódás második típusa a jövőbe vetített szorongás. Ez már nem a múlt hibáiról szól, hanem azokról a lehetőségekről, amelyek még meg sem történtek. Mi romolhat el, mi sülhet el rosszul, milyen akadály bukkanhat fel váratlanul. Mivel ezek hipotetikus forgatókönyvek, nehéz őket tényszerűen cáfolni, ezért különösen erős szorongást válthatnak ki.
Ilyenkor sokat segít az időbeli perspektívaváltás. Ha képes vagy elképzelni magad néhány év múlva, amikor már túl vagy az aktuális nehézségeken, a jelenlegi helyzet súlya is csökken. Emellett kulcsfontosságú a tudatos zajszűrés. Nem minden információ hasznos, és nem minden adat szolgálja a jobb döntést. A túlzott hírfogyasztás, a folyamatos számok figyelése vagy a felesleges összehasonlítás csak fokozza a feszültséget.
A harmadik forma a túlelemzés, más néven analízis-paralízis. Ebben az esetben nem az idő iránya számít, hanem a mélység. Az érintett addig elemzi a részleteket, amíg elveszik bennük. Az információgyűjtés végtelenné válik, a döntés pedig egyre távolabb kerül.
Itt a legfontosabb váltás az, ha a tökéletes helyett az „elég jó” megoldást kezded keresni. A maximalizmus ugyanis ritkán vezet jobb eredményhez, viszont jelentősen növeli az elégedetlenség esélyét. Ha előre meghatározod a legfontosabb döntési szempontokat, és ezek mentén hozod meg a döntést, kiszabadulsz a végtelen mérlegelésből.
Amikor megtanulsz különbséget tenni a hasznos gondolkodás és a bénító túlaggódás között, gyorsabbá, magabiztosabbá és kiegyensúlyozottabbá válsz. Ez nemcsak a teljesítményedre hat, hanem a közérzetedre és a hosszú távú karrierutadra is.
A túlaggódás nem a gondosság jele, hanem egy tanult minta, amelyről le lehet szokni. Minél hamarabb felismered, mikor nem a megoldást keresed, hanem csak körbe-körbe jársz, annál gyorsabban tudsz visszatérni a cselekvéshez. A jó döntések nem mindig tökéletesek, viszont időben születnek – és ez gyakran többet számít, mint bármi más.
