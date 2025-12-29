Miért ragadunk bele az agyalásba?

A túlaggódás különösen gyakori az elkötelezett, felelősségteljes és érzékeny emberek körében. Azoknál, akik komolyan veszik a munkájukat, magas elvárásokat támasztanak magukkal szemben, és hajlamosak saját maguk legszigorúbb kritikusaivá válni. A probléma ott kezdődik, amikor a gondolkodás már nem a megoldást szolgálja, hanem önmagába fordul, és megbénítja a cselekvést.

Amikor a gondolkodás megbénít: így szabadulhatsz meg a túlaggódástól a munkában / Fotó: Jobinfo

Szervezeti szinten ennek súlyos következményei lehetnek. Legyen szó új kollégák felvételéről, stratégiai döntésekről vagy folyamatok átalakításáról, a túlagyalás lelassítja a döntéshozatalt, elodázza a lépéseket, és teret enged a túlzott kockázatkerülésnek.

Amikor a múlt fogva tart: a rágódás csapdája

A túlaggódás egyik leggyakoribb formája a rágódás, amely szinte kizárólag a múltra fókuszál. Ilyenkor a figyelem a korábbi hibákra, kudarcokra, félresikerült helyzetekre irányul, és újra meg újra ugyanazok a gondolatok térnek vissza. A „mi lett volna, ha” típusú kérdések könnyen bűntudathoz, önvádhoz és túlzott óvatossághoz vezetnek.

A rágódás kezelése paradox módon nem az elnyomással kezdődik. Hatékonyabb megoldás, ha tudatos keretet adsz neki. Ha az aggodalmaknak kijelölt időt szánsz a napodban, nem fognak folyamatosan betörni a gondolkodásodba. Amikor pedig olyan félelmekkel találkozol, amelyek felett nincs kontrollod, segíthet egy egyszerű mentális elengedési technika, amelynek célja nem a probléma megoldása, hanem az érzelmi leválás.

Amikor a jövő bénít meg: az előre aggódás veszélyei

A túlaggódás második típusa a jövőbe vetített szorongás. Ez már nem a múlt hibáiról szól, hanem azokról a lehetőségekről, amelyek még meg sem történtek. Mi romolhat el, mi sülhet el rosszul, milyen akadály bukkanhat fel váratlanul. Mivel ezek hipotetikus forgatókönyvek, nehéz őket tényszerűen cáfolni, ezért különösen erős szorongást válthatnak ki.

Ilyenkor sokat segít az időbeli perspektívaváltás. Ha képes vagy elképzelni magad néhány év múlva, amikor már túl vagy az aktuális nehézségeken, a jelenlegi helyzet súlya is csökken. Emellett kulcsfontosságú a tudatos zajszűrés. Nem minden információ hasznos, és nem minden adat szolgálja a jobb döntést. A túlzott hírfogyasztás, a folyamatos számok figyelése vagy a felesleges összehasonlítás csak fokozza a feszültséget.