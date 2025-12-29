Ne hagyd, hogy felemésszen a munka: így ismerheted fel időben a kiégés jeleit

Mi is valójában a kiégés?

A kiégés, vagyis a burnout a krónikus, tartós munkahelyi stressz következménye. Fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel jár együtt, amely idővel a munkához való viszonyt és az önértékelést is alapjaiban rengeti meg. Mivel fokozatosan alakul ki, sokan csak akkor szembesülnek vele, amikor már a mindennapi működést is akadályozza.

Így ismerd fel a kiégés jeleit / Fotó: Jobinfo

Mikor érdemes gyanakodni?

A kiégés egyik legveszélyesebb sajátossága, hogy könnyen összetéveszthető az átmeneti fáradtsággal. Ha azonban a kimerültség tartóssá válik, és nem múlik el pihenés után sem, az már intő jel lehet. Gyakran jelentkezik alvászavar, fejfájás, izomfeszülés vagy az, hogy az ember rendszeresen betegeskedik. Emellett érzelmi szinten is megjelenik az üresség érzése, az érdektelenség, a motiváció hiánya.

Sokan ilyenkor veszik észre, hogy a munkanapjaik inkább túlélésről szólnak, mint alkotásról. A feladatok nyűggé válnak, a teljesítmény romlik, a döntéshozatal nehézzé válik, és egyre erősebb a visszahúzódás a kollégáktól, barátoktól, családtól. Ha már hétfőn is csak a pénteket várod, nem alkalmanként, hanem rendszeresen, az komoly figyelmeztetés.

A kiégés nem csak egyéni probléma

Bár a tüneteket az egyén éli meg, a kiégés hatása messze túlmutat rajta. A tartósan túlterhelt munkavállalók kevésbé hatékonyak, gyakrabban hiányoznak, és nehezebben működnek együtt másokkal. Szervezeti szinten ez romló teljesítményt, feszültséget és akár jelentősen megnövekedett betegszabadságot is eredményezhet. Nem véletlen, hogy a kezeletlen kiégés hosszabb távon komoly mentális egészségügyi problémákhoz vezethet.

Mi vezet leggyakrabban kiégéshez?

A háttérben jellemzően több tényező van jelen egyszerre. A túlzott munkaterhelés, a folyamatos időnyomás és a szünetek hiánya szinte biztos recept a kimerüléshez. Ugyanilyen romboló hatású, ha valaki úgy érzi, nincs beleszólása a döntésekbe, elveszítette az irányítást a munkája felett, vagy nem kap megfelelő visszajelzést és elismerést.

A konfliktusos munkahelyi légkör, a támogató közeg hiánya, valamint az, ha a munka folyamatosan átszivárog a magánéletbe, szintén gyorsítja a kiégés folyamatát. Sokaknál az értékrendek ütközése is belső feszültséget okoz, amikor az egyéni elvek nincsenek összhangban a szervezet működésével.