Hallottál már a szabadidős betegségről? Ezért robbansz le, amikor végre nyaralhatnál

Feszített tempóban

Az állandó alváshiány szintén gondok előidézője: amikor lazításra kerül sor, olyan mértékű fáradtság omolhat a szervezetre, amitől napokig kótyagosan, kimerülten, testileg és mentálisan is leszívva létezünk. Egy ilyen állapot szintén gyengíti az immunrendszert. Bezavarhat az is, ha túl sokat várunk a mókuskerékből való kiszakadástól, például pár nap alatt szeretnénk ellensúlyozni több havi túlórát, de attól is bestresszelhetünk, hogy tudjuk, most „kell” pihenni. Gyakran szabadságra is csak úgy mehetünk el, ha előredolgozunk, és a megelőző hetekben feszített tempóban végezzük a munkát. Ezzel azonban ugyancsak a szervezetünket terheljük.

A kifáradás megelőzése

Ha a hétköznapokban megfeledkezünk a szervezetünk szükségleteiről, figyelmen kívül hagyjuk a testünk jelzéseit, az bizony előbb vagy utóbb be fogja nyújtani a számlát. A gyakori tesi-lelki kifáradások a kiégés melegágyai lehetnek, ezért is érdemes foglalkozni önmagunkkal, és fenntartani egyfajta egyensúlyi állapotot a munka és magánélet, a dolgos mindennapok és a relaxálás között.

Jó, ha odafigyelünk magunkra és nem használjuk el testünk energiaraktárait, főleg, hogy az adósság megfizetése általában többszörös, és akkor válik időszerűvé, amikor nagyon nem szeretnénk.

A következőket tehetjük: ne csak a szabadságok idején pihenjünk, hanem iktassunk be tudatosan a normál lefolyású hetekbe is némi lazítást. Igyekezzünk nem átlépni a saját határainkat, és nem gyógyszerekkel távol tartani magunkat azoktól tünetektől, amik éppen jelezni szeretnének valamit. Segíthet a lebetegedések megelőzésben az is, ha a nyaralásra nem az egyetlen lehetőségeként tekintünk, hanem ezen kívül is adunk testünknek és lelkünknek feltöltődési esélyt. Így a nagy szabadság sem a teljes kimerültség határán fog érni minket. Gondoskodjunk inkább évközi pihenésekről, hagyjunk szabadon esti órákat és hétvégi napokat, napszakokat. Törekedjünk továbbá a stresszoldásra! Segít, ha van feltöltődést jelentő hobbink, és a mozgás is helyet kap az életünkben.

Paradicsom-szindróma