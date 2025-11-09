Elveszítheted a látásod, ha nem állítod meg időben ezt a betegséget

A zöldhályog alattomos betegség: a látásromlás fokozatos, és a beteg sokáig nem veszi észre, mert a másik szem kompenzál. A látóideg károsodása visszafordíthatatlan, de a folyamat korai felismeréssel megállítható. Ezért a szemészek hangsúlyozzák: a zöldhályog megelőzése a szűrésen múlik.

A zöldhályog egy tünete lehet a fejfájás és a beteg szem körüli nyomásérzet.

Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Ez okozza a zöldhályogot

A zöldhályog leggyakrabban a szem belső nyomásának megemelkedése miatt alakul ki. A szem belsejében termelődő csarnokvíz normál esetben folyamatosan elvezetődik, de ha ez az elvezetés akadályozott, a folyadék felgyülemlik, és nyomást gyakorol a látóidegre.

A tartósan emelkedett nyomás fokozatosan pusztítja a látóidegrostokat, ami szűkíti a látóteret – a beteg először a perifériás, majd a központi látást veszti el.

A szakértők szerint azonban nem minden zöldhályog jár magas szemnyomással. Előfordulhat normál nyomás mellett is, ha a látóideg vérkeringése sérülékeny. Ezért a szemnyomásmérés önmagában nem elég a diagnózishoz – szükség van látótérvizsgálatra és a látóidegfő állapotának ellenőrzésére is.

Ilyen tünetek jelezhetik a bajt

A zöldhályog sokáig észrevétlen marad, mert nem okoz fájdalmat, vörösséget vagy homályos látást a kezdeti szakaszban. A látásromlás lassan, évek alatt alakul ki. A betegek gyakran csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor már a látótér jelentősen beszűkült – ekkor azonban a károsodás már visszafordíthatatlan. Előrehaladottabb esetben jellemző lehet:

homályos látás vagy „ködös” látómező,

nehézség a sötéthez való alkalmazkodásban,

fejfájás, szem körüli nyomásérzet,

villanások, szivárványkarikák fénynél.

Akut (zárt zugú) zöldhályog esetén a tünetek hirtelen jelentkeznek – erős szemfájdalom, hányinger, látásvesztés kíséretében –, ami sürgősségi állapot és azonnali orvosi ellátást igényel.