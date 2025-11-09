Elveszítheted a látásod, ha nem állítod meg időben ezt a betegséget

A zöldhályog alattomos betegség: a látásromlás fokozatos, és a beteg sokáig nem veszi észre, mert a másik szem kompenzál. A látóideg károsodása visszafordíthatatlan, de a folyamat korai felismeréssel megállítható. Ezért a szemészek hangsúlyozzák: a zöldhályog megelőzése a szűrésen múlik.
A zöldhályog leggyakrabban a szem belső nyomásának megemelkedése miatt alakul ki. A szem belsejében termelődő csarnokvíz normál esetben folyamatosan elvezetődik, de ha ez az elvezetés akadályozott, a folyadék felgyülemlik, és nyomást gyakorol a látóidegre.
A tartósan emelkedett nyomás fokozatosan pusztítja a látóidegrostokat, ami szűkíti a látóteret – a beteg először a perifériás, majd a központi látást veszti el.
A szakértők szerint azonban nem minden zöldhályog jár magas szemnyomással. Előfordulhat normál nyomás mellett is, ha a látóideg vérkeringése sérülékeny. Ezért a szemnyomásmérés önmagában nem elég a diagnózishoz – szükség van látótérvizsgálatra és a látóidegfő állapotának ellenőrzésére is.
A zöldhályog sokáig észrevétlen marad, mert nem okoz fájdalmat, vörösséget vagy homályos látást a kezdeti szakaszban. A látásromlás lassan, évek alatt alakul ki. A betegek gyakran csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor már a látótér jelentősen beszűkült – ekkor azonban a károsodás már visszafordíthatatlan. Előrehaladottabb esetben jellemző lehet:
Akut (zárt zugú) zöldhályog esetén a tünetek hirtelen jelentkeznek – erős szemfájdalom, hányinger, látásvesztés kíséretében –, ami sürgősségi állapot és azonnali orvosi ellátást igényel.
A zöldhályog elsősorban 40 év felett gyakoribb, de öröklött hajlam esetén fiatalabb korban is megjelenhet. A szakértők szerint a következő rizikótényezők növelik a kialakulás esélyét:
A rendszeres szemészeti szűrés különösen fontos azok számára, akiknél ezek a tényezők fennállnak.
A zöldhályog nem gyógyítható, de a folyamat lelassítható, a látásromlás megállítható. A kezelés célja a szemnyomás csökkentése, amely történhet szemcsepp formájában, lézeres beavatkozással vagy műtéti úton.
A legtöbb esetben a szemcseppek rendszeres használata elegendő, de élethosszig tartó odafigyelést igényel. A szemészek szerint a leggyakoribb hiba, ha a beteg saját döntésből abbahagyja a kezelést, mert „már jobban lát” – a károsodás ekkor újra gyorsul.
A betegség kockázata életmóddal is csökkenthető: a dohányzás elhagyása, a rendszeres mozgás, a vérnyomás és vércukor karbantartása, valamint az antioxidánsban gazdag étrend (pl. zöld leveles zöldségek, omega-3 zsírsavak) támogatják a látóideg egészségét.
A zöldhályog tehát nem azonnali vakságot jelent – de figyelmet, rendszeres kontrollt és tudatos életmódot igen. A korai felismerés szó szerint látásmentő lehet.
