Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Réka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy nő a szemét vizsgálja a tükörben

Furcsa dudor nőtt a szemedre? Komoly bajt jelezhet

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 09:45
betegségszemelváltozásdaganat
Egy szokatlan elváltozás a szemünkön mindig nyugtalanító. Az ember azonnal találgatni kezd: csak egy ártalmatlan pötty, vagy valamilyen komoly szembetegség jele? Cikkünkben eláruljuk, milyen tünet mit jelent, és mikor fordulj orvoshoz.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A szemünk a legfontosabb érzékszervünk, így nem csoda, hogy pánikba esünk, ha valamilyen furcsa kinövést veszünk észre rajta. Habár a legtöbb esetben ezek az elváltozások teljesen ártalmatlanok, előfordul, hogy valamilyen komolyabb probléma húzódik meg a háttérben. Ha ilyenkor nem figyelsz rá, akár a látásod is veszélybe kerülhet. Alább összeszedtük a leggyakoribb elváltozásokat, és hogy melyik mit jelent.

Szemét vakaró szemüveges fiatal férfi ül egy parki padon
Szembetegség gyakori tünete lehet az égő, viszkető érzés és könnyezés.
Fotó: ShishkinStudio /  Shutterstock 

Sárgás pötty a szemfehérjén

Ha a szem fehér részén egy apró, sárgás dudort veszel észre, az nagy valószínűséggel pinguecula. Ez egy jóindulatú lerakódás, amely leggyakrabban az orr felőli oldalon jelenik meg, és lassan a szaruhártya felé kúszik. Valójában egy zsíros, fehérjés vagy kalciumos lerakódásról van szó, amely leggyakrabban középkorú és idősebb embereknél fordul elő. A kialakulásában több tényező is szerepet játszhat:

  • tartós UV-sugárzásnak való kitettség;
  • szemszárazság;
  • gyakori szél- vagy porártalom;
  • a szem természetes öregedése.

A legtöbben először magát a sárgás foltot veszik észre, de sokszor társul hozzá égő érzés, könnyezés, viszketés, homályos látás, vagy egy olyan érzés, mintha porszem került volna a szembe.
A pinguecula nem rosszindulatú, de figyelni kell rá. Ha növekedni kezd vagy színt vált, érdemes szemész orvost felkeresni. A kezelés többnyire műkönnyből, napszemüveg viseléséből és szükség esetén gyulladáscsökkentő szemcseppből áll. 

Rózsaszínes hártya, amely a pupilla felé terjed

Más a helyzet, ha a szemen nem pötty, hanem rózsaszínes, húsos hártya jelenik meg, amely lassan a pupilla irányába kúszik. Ez a kúszóhályog, vagyis pterygium. A pterygium görög eredetű szó, jelentése szárny, ami jól leírja a jelenség alakját. A kötőhártya egy része ilyenkor ránő a szaruhártyára. Habár jóindulatú elváltozás, a szem egészségét veszélyeztetheti, mivel homályos látást okozhat, torz képet adhat, és szemüveg viselését teheti szükségessé. Ez nem pusztán esztétikai gond, hanem az életminőséget is ronthatja.

A pterygium fő oka az UV-sugárzás, de a szél és a por is növeli a kialakulásának kockázatát, ezért gyakrabban fordul elő azoknál, akik sok időt töltenek a szabadban. A kezelés az elváltozás méretétől és a kísérő tünetektől függ. A kisebb elváltozásokat elegendő figyelni, műkönnyel és napszemüveggel védeni. Ha viszont növekszik, látásromlást okoz vagy zavaró, műtéti eltávolításra van szükség. 

Vastagabb, húsos dudor a szemen

Ha a szemen egy vastag, húsos, esetleg erekkel átszőtt kinövés jelenik meg, az már komolyabb problémát jelezhet. Ez ugyanis kötőhártya-daganat tünete lehet. Az ilyen elváltozás lehet jó-, de nem ritkán rosszindulatú is. Gyanús jel, ha a dudor növekszik, a színe megváltozik, vagy új erek jelennek meg benne. Ilyenkor nem szabad várni. Egy szakorvos a legtöbbször egy egyszerű vizsgálattal is be tudja azonosítani a problémát, de ha nem egyértelmű annak jellege, szövettani mintavételre lehet szükség. A kezelés típustól függően műtét, fagyasztás, vagy helyi kemoterápia is lehet. Minél előbb kiderül a probléma, annál nagyobb eséllyel óvható meg a szem.

Így óvd a szemed

A szem védelme mindennap fontos. A legegyszerűbb és leghatékonyabb mód az UV-szűrős napszemüveg viselése nemcsak nyáron, hanem télen és borús időben is. Szeles, poros környezetben is segít megvédeni a szemünket például kirándulás vagy kerékpározás alkalmával.

Fiatal nő szemorvosi vizsgálaton
Ha a szemeden dudort, pöttyöt vagy bármilyen elváltozást látsz, mutasd meg szakorvosnak.
Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV /  Shutterstock 

Ilyenkor menj azonnal orvoshoz

Van néhány figyelmeztető jel, amelyet komolyan kell venni:

  • ha az elváltozás gyorsan növekszik;
  • ha a színe megváltozik, vagy erek jelennek meg benne;
  • ha a látásod homályossá válik, vagy torzul a kép;
  • ha a szem tartósan vörös, fájdalmas vagy duzzadt;
  • ha a kellemetlen érzés néhány nap alatt sem múlik el.

Ezek a tünetek arra utalhatnak, hogy a probléma súlyos. Minél előbb fordulsz orvoshoz, annál nagyobb eséllyel őrizheted meg a szemed egészségét és a látásodat.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu