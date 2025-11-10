Furcsa dudor nőtt a szemedre? Komoly bajt jelezhet

A szemünk a legfontosabb érzékszervünk, így nem csoda, hogy pánikba esünk, ha valamilyen furcsa kinövést veszünk észre rajta. Habár a legtöbb esetben ezek az elváltozások teljesen ártalmatlanok, előfordul, hogy valamilyen komolyabb probléma húzódik meg a háttérben. Ha ilyenkor nem figyelsz rá, akár a látásod is veszélybe kerülhet. Alább összeszedtük a leggyakoribb elváltozásokat, és hogy melyik mit jelent.

Szembetegség gyakori tünete lehet az égő, viszkető érzés és könnyezés.

Fotó: ShishkinStudio / Shutterstock

Sárgás pötty a szemfehérjén

Ha a szem fehér részén egy apró, sárgás dudort veszel észre, az nagy valószínűséggel pinguecula. Ez egy jóindulatú lerakódás, amely leggyakrabban az orr felőli oldalon jelenik meg, és lassan a szaruhártya felé kúszik. Valójában egy zsíros, fehérjés vagy kalciumos lerakódásról van szó, amely leggyakrabban középkorú és idősebb embereknél fordul elő. A kialakulásában több tényező is szerepet játszhat:

tartós UV-sugárzásnak való kitettség;

szemszárazság;

gyakori szél- vagy porártalom;

a szem természetes öregedése.

A legtöbben először magát a sárgás foltot veszik észre, de sokszor társul hozzá égő érzés, könnyezés, viszketés, homályos látás, vagy egy olyan érzés, mintha porszem került volna a szembe.

A pinguecula nem rosszindulatú, de figyelni kell rá. Ha növekedni kezd vagy színt vált, érdemes szemész orvost felkeresni. A kezelés többnyire műkönnyből, napszemüveg viseléséből és szükség esetén gyulladáscsökkentő szemcseppből áll.

Rózsaszínes hártya, amely a pupilla felé terjed

Más a helyzet, ha a szemen nem pötty, hanem rózsaszínes, húsos hártya jelenik meg, amely lassan a pupilla irányába kúszik. Ez a kúszóhályog, vagyis pterygium. A pterygium görög eredetű szó, jelentése szárny, ami jól leírja a jelenség alakját. A kötőhártya egy része ilyenkor ránő a szaruhártyára. Habár jóindulatú elváltozás, a szem egészségét veszélyeztetheti, mivel homályos látást okozhat, torz képet adhat, és szemüveg viselését teheti szükségessé. Ez nem pusztán esztétikai gond, hanem az életminőséget is ronthatja.

A pterygium fő oka az UV-sugárzás, de a szél és a por is növeli a kialakulásának kockázatát, ezért gyakrabban fordul elő azoknál, akik sok időt töltenek a szabadban. A kezelés az elváltozás méretétől és a kísérő tünetektől függ. A kisebb elváltozásokat elegendő figyelni, műkönnyel és napszemüveggel védeni. Ha viszont növekszik, látásromlást okoz vagy zavaró, műtéti eltávolításra van szükség.