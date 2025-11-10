Furcsa dudor nőtt a szemedre? Komoly bajt jelezhet

A szemünk a legfontosabb érzékszervünk, így nem csoda, hogy pánikba esünk, ha valamilyen furcsa kinövést veszünk észre rajta. Habár a legtöbb esetben ezek az elváltozások teljesen ártalmatlanok, előfordul, hogy valamilyen komolyabb probléma húzódik meg a háttérben. Ha ilyenkor nem figyelsz rá, akár a látásod is veszélybe kerülhet. Alább összeszedtük a leggyakoribb elváltozásokat, és hogy melyik mit jelent.
Ha a szem fehér részén egy apró, sárgás dudort veszel észre, az nagy valószínűséggel pinguecula. Ez egy jóindulatú lerakódás, amely leggyakrabban az orr felőli oldalon jelenik meg, és lassan a szaruhártya felé kúszik. Valójában egy zsíros, fehérjés vagy kalciumos lerakódásról van szó, amely leggyakrabban középkorú és idősebb embereknél fordul elő. A kialakulásában több tényező is szerepet játszhat:
A legtöbben először magát a sárgás foltot veszik észre, de sokszor társul hozzá égő érzés, könnyezés, viszketés, homályos látás, vagy egy olyan érzés, mintha porszem került volna a szembe.
A pinguecula nem rosszindulatú, de figyelni kell rá. Ha növekedni kezd vagy színt vált, érdemes szemész orvost felkeresni. A kezelés többnyire műkönnyből, napszemüveg viseléséből és szükség esetén gyulladáscsökkentő szemcseppből áll.
Más a helyzet, ha a szemen nem pötty, hanem rózsaszínes, húsos hártya jelenik meg, amely lassan a pupilla irányába kúszik. Ez a kúszóhályog, vagyis pterygium. A pterygium görög eredetű szó, jelentése szárny, ami jól leírja a jelenség alakját. A kötőhártya egy része ilyenkor ránő a szaruhártyára. Habár jóindulatú elváltozás, a szem egészségét veszélyeztetheti, mivel homályos látást okozhat, torz képet adhat, és szemüveg viselését teheti szükségessé. Ez nem pusztán esztétikai gond, hanem az életminőséget is ronthatja.
A pterygium fő oka az UV-sugárzás, de a szél és a por is növeli a kialakulásának kockázatát, ezért gyakrabban fordul elő azoknál, akik sok időt töltenek a szabadban. A kezelés az elváltozás méretétől és a kísérő tünetektől függ. A kisebb elváltozásokat elegendő figyelni, műkönnyel és napszemüveggel védeni. Ha viszont növekszik, látásromlást okoz vagy zavaró, műtéti eltávolításra van szükség.
Ha a szemen egy vastag, húsos, esetleg erekkel átszőtt kinövés jelenik meg, az már komolyabb problémát jelezhet. Ez ugyanis kötőhártya-daganat tünete lehet. Az ilyen elváltozás lehet jó-, de nem ritkán rosszindulatú is. Gyanús jel, ha a dudor növekszik, a színe megváltozik, vagy új erek jelennek meg benne. Ilyenkor nem szabad várni. Egy szakorvos a legtöbbször egy egyszerű vizsgálattal is be tudja azonosítani a problémát, de ha nem egyértelmű annak jellege, szövettani mintavételre lehet szükség. A kezelés típustól függően műtét, fagyasztás, vagy helyi kemoterápia is lehet. Minél előbb kiderül a probléma, annál nagyobb eséllyel óvható meg a szem.
A szem védelme mindennap fontos. A legegyszerűbb és leghatékonyabb mód az UV-szűrős napszemüveg viselése nemcsak nyáron, hanem télen és borús időben is. Szeles, poros környezetben is segít megvédeni a szemünket például kirándulás vagy kerékpározás alkalmával.
Van néhány figyelmeztető jel, amelyet komolyan kell venni:
Ezek a tünetek arra utalhatnak, hogy a probléma súlyos. Minél előbb fordulsz orvoshoz, annál nagyobb eséllyel őrizheted meg a szemed egészségét és a látásodat.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
