Ez történik a szemeddel? Akár meg is vakulhatsz, azonnal fordulj orvoshoz!

A látásromlás, a szem fáradtságának érzete manapság hétköznapi jelenségnek számít, ami a megnövekedett számítógép-használatra is visszavezethető. Sokan emiatt nem is gondolják, pedig komolyabb okok is állhatnak a háttérben!

Az elmúlt tíz évben 10 felnőttből hat tapasztalt romlást a látásában – 40 százalékuk jól ismeri a szemfáradtság jelenségét is. Dr. Josie Forte szakértő kifejtette, sokan nem tulajdonítanak jelentőséget annak, ha mondjuk félreolvasnak valamit, pedig ezek az apróságok az öregszeműség, vagyis presbyopia jelei is lehetnek - írja a Mirror. Ez az állapot akkor következik be, amikor a szemlencsének rugalmassága csökken, ezáltal pedig a szem fókuszáló képessége gyengül.

A látásunkkal kapcsolatos finom változások és hatások gyakran észrevétlenek maradnak. De sok állapothoz hasonlóan, ha ezeket a változásokat nem kezelik, gyakran súlyosbodhatnak

- tette hozzá a szakember. Azt is elárulta, hogy mik a látásromlás leggyakoribb jelei!

Gond lehet a látásoddal, ha azon kapod magad, hogy például egy étlapot, vagy más szöveget távolabb tartasz magadtól, hogy tisztán kiolvashasd a tartalmát. Az is legyen gyanús, ha a telefonodon meg kell növelned a betűméretet a jobb olvashatóság érdekében. Ha a környezetedben élők azt veszik észre, hogy furcsán grimaszolsz, miközben olvasol valamit, akkor talán érdemes elgondolkodni egy szemész felkeresésén.

További jel, ha több fényre van szükséged az olvasáshoz és a munkád elvégzéséhez. Azt se hagyd figyelmen kívül, ha homályos látást tapasztalsz, vagy ha hunyorogni kezdesz, hogy a tárgyakat fókuszba tudd hozni! Fordulj orvoshoz, ha azt tapasztalod, hogy könnyebben megerőlteted a szemed vagy fejfájás gyötör! Már az olyan apróságok is árulkodóak, ha például a borsot összekevered a sóval...