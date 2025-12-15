Réz, ezüst, arany – Hogyan hatnak a gyógyító fémek a szervezetre? Ősi fémterápia modern köntösben

A fémterápia már évezredekkel ezelőtt ismert gyógymód volt

Az aranyvegyületek jótékonyan hatnak az immunrendszerre és és a gyulladásos folyamatokra.

Az ezüst megakadályozza a kórokozók elszaporodását

A gyógyító fémekről elsősorban a nemesfémekből készült ékszerek jutnak eszünkbe. Az, hogy ezeket az egészségünk szolgálatába állítsuk, még ma is meglepő gondolat lehet, annak ellenére, hogy egyre elterjedtebbek például a kolloidos készítmények, és az orvostársadalom is folyamatosan foglalkozik az ezüst vagy éppen az arany gyógyításban való felhasználásával.

A gyógyító fémek közül talán az arany a legnépszerűbb napjainkban.

Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Réz a gyógyító fémek sorában

Az angol metallotherapy a mai napig keresett kifejezés az interneten, nem véletlenül: az emberiséget ősidők óta foglalkoztatja a fémek szervezetre gyakorolt hatása. Évezredekkel ezelőtt a fémterápia például egy természetfeletti és gyógyító erőket feltételező kezelés volt, és egyet jelentett a különféle fémlemezek testre való helyezésével. Akkoriban a réz, az ezüst és az arany igénybevétele nélkülözte a tudományos ismereteket, a középpontban a test energiáinak és mágneses állapotának megváltoztatása, valamint a testnedvek egyensúlyának visszaállítása állt. A fémeket jellemzően vízzel vegyítették, amulettként viselték vagy a testre helyzeték, sőt, régészeti leletek szerint lemezekkel gyógyították a csontokat.

Az őseink a hiedelmeken túl a megfigyelésekre is hagyatkoztak: felismerték, hogy az ezüst edényekben tovább marad friss a víz, a réz felületeken pedig kevesebb a fertőzés. Erre alapozhatták azt a hitüket, miszerint a fémek külsőleg és akár belsőleg is tisztítanak és gyógyítanak. Ma már tudjuk, hogy nem minden esetben van ez így. A fémréz például nem rendelkezik egészségügyi hatással, szemben az ásványi anyagként ismert és szervezetünk működése szempontjából elengedhetetlen rézzel, ami egy fémes tulajdonságokkal rendelkező elem. Kémiailag előállított oldható és biológiailag hasznosuló rézvegyületekből készül, melyek a szervezet számára felvehető rézionokat tartalmaznak. A fémréz ezzel szemben nem alkalmas se fogyasztásra, se gyógyításra.