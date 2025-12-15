Réz, ezüst, arany – Hogyan hatnak a gyógyító fémek a szervezetre? Ősi fémterápia modern köntösben

A gyógyító fémekről elsősorban a nemesfémekből készült ékszerek jutnak eszünkbe. Az, hogy ezeket az egészségünk szolgálatába állítsuk, még ma is meglepő gondolat lehet, annak ellenére, hogy egyre elterjedtebbek például a kolloidos készítmények, és az orvostársadalom is folyamatosan foglalkozik az ezüst vagy éppen az arany gyógyításban való felhasználásával.
Az angol metallotherapy a mai napig keresett kifejezés az interneten, nem véletlenül: az emberiséget ősidők óta foglalkoztatja a fémek szervezetre gyakorolt hatása. Évezredekkel ezelőtt a fémterápia például egy természetfeletti és gyógyító erőket feltételező kezelés volt, és egyet jelentett a különféle fémlemezek testre való helyezésével. Akkoriban a réz, az ezüst és az arany igénybevétele nélkülözte a tudományos ismereteket, a középpontban a test energiáinak és mágneses állapotának megváltoztatása, valamint a testnedvek egyensúlyának visszaállítása állt. A fémeket jellemzően vízzel vegyítették, amulettként viselték vagy a testre helyzeték, sőt, régészeti leletek szerint lemezekkel gyógyították a csontokat.
Az őseink a hiedelmeken túl a megfigyelésekre is hagyatkoztak: felismerték, hogy az ezüst edényekben tovább marad friss a víz, a réz felületeken pedig kevesebb a fertőzés. Erre alapozhatták azt a hitüket, miszerint a fémek külsőleg és akár belsőleg is tisztítanak és gyógyítanak. Ma már tudjuk, hogy nem minden esetben van ez így. A fémréz például nem rendelkezik egészségügyi hatással, szemben az ásványi anyagként ismert és szervezetünk működése szempontjából elengedhetetlen rézzel, ami egy fémes tulajdonságokkal rendelkező elem. Kémiailag előállított oldható és biológiailag hasznosuló rézvegyületekből készül, melyek a szervezet számára felvehető rézionokat tartalmaznak. A fémréz ezzel szemben nem alkalmas se fogyasztásra, se gyógyításra.
A legnemesebb fémre ritkán gondolunk úgy, mint valami, ami az egészségünket is szolgálhatja, pedig az arany sok szempontból is jótékonyan hathat. Már az ókori civilizációk is ismerték gyógyító erejét és a modern orvostudomány szintén vizsgálja terápiás alkalmazási lehetőségeit, élettani hatásait. A reumatológiában például az arany nátrium-aurothiomalát és az auranofin névre hallgató vegyületeit helyezik előtérbe, és gyakori a vízben oldódó aranysók felhasználása is, hiszen az aranyvegyületek alapvetően jótékonyan hatnak az immunrendszerre és a gyulladásos folyamatokra.
A természetgyógyászat a szájon át szedhető aranykolloidot részesíti előnyben, ami egy tiszta fémből vegyszerek nélkül készült folyékony oldat. Alapja a víz, ami tartalmazza az arany apró, nanométeres méretű, feloldódni képtelen tiszta részecskéit. Általában ízületi fájdalmakra és gyulladások enyhítésére javasolják, a tudomány azonban vitatja, hogy az aranyrészecskék valóban képesek-e felszívódni, és bejutni a sejtekbe.
Egyre erőteljesebb a sárga fém kozmetikai jelenléte, hiszen az elem pozitívan hat a bőrre, serkenti a bőrsejtek egészséges működését és megújulását, illetve jótékonyan befolyásolja a bőr méregtelenítései folyamatait is, azáltal, hogy serkenti a vér- és nyirokkeringést. Az arcbőr mélyébe juttatott arany még új erek képződését is támogathatja, amitől jobb lehet az oxigén- és tápanyagellátás.
Létezik élelmiszernek minősülő ehető arany is. Az ízetlen kiegészítő viszont nincs hatással a szervezetre, mivel inert anyag. Ez azt jelenti, hogy kémiailag és biológiailag egyaránt inaktív, így semmilyen módon nem lép reakcióba szervezetünk enzimeivel és savas közegével. Nem bomlik le és nem is szívódik fel, csupán áthalad az emésztőrendszeren.
Akárcsak az aranynak, az ezüstnek sincs biológiai funkciója az emberi szervezetre nézve, azaz semmilyen élettani folyamathoz nincs szükségünk rá. Ettől függetlenül a nemesfémet az alternatív gyógyászaton kívül a modern orvostudományban is jó ideje használják, elsősorban azért, mert az ezüst kiváló fertőtlenítő, kórokozó-ellenes és sebgyógyulást elősegítő anyag. Erről évezredekkel ezelőtt Hippokratész is értekezett, így nem új keletű dolog az ezüstöt belsőleg és külsőleg is alkalmazni, például fertőzések megelőzésére és kezelésére.
Visszaszorulását a modern gyógyszerek, egyebek mellett az antibiotikum megjelenése és elterjedése okozta, ám még így is ismertek az ezüsttel bevont kötszerek, ezüst tartalmú sebkezelő spray-k és krémek, melyeket felületi sérülések kezelésére, bőrirritáció esetén és műtétek után is érdemes segítségül hívni. Az ezüst legfőbb ereje abban rejlik, hogy megakadályozza a kórokozók elszaporodását, miközben nem károsítja a szöveteket és bőrt.
Az alternatív gyógyításban inkább az ezüstkolloid készítmények terjedtek el. A vízben oldott ezüstszemcsék hatásosságát az orvostársadalom az aranyhoz hasonlóan azonban vitatja, főleg a készítmény szájon át való szedését. A szakértők szerint ugyanis az ezüst az emésztőrendszeren keresztül nem szívódik fel megfelelően, ezért a várt hatás sem feltétlenül érvényesül. Kis mennyiségben nem káros az ezüstkolloid, a nagyobb dózisok tartós bevitele azonban előidézhet mérgezést, akárcsak a tiszta ezüst fogyasztása. A toxikózis a bőr, a körmök, a belső szervek és a fogíny szürkés-kékes elszíneződésével jár. A folyamat nem életveszélyes, de visszafordíthatatlan.
A kínai gyógyászatban mindig is fontos alapanyag volt, a középkorban az alkimisták az élet elixírjeként tekintettek az aranyra, a 16. században már aranytinktúrákat használtak a különféle betegségek kezelésére. 1890-ben Robert Koch német orvos felfedezte, hogy az arany-cianid megakadályozza a tuberkolózis baktériumainak növekedését. Az 1920-as években pedig dán szakemberek kezdték el a reumatoid arthritis kezelésében alkalmazni az arany vegyületeit, ami áttörésnek számított az autoimmun betegségek kezelése terén. Azóta is erre a felfedezésre tekintenek az arany terápiás alapjaként.
