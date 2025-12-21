Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Covid, megfázás, influenza: így különböztethetők meg a hasonló tünetek

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 09:45
A Covid, a megfázás és az influenza tünetei sokszor átfedést mutatnak, ezért nehéz eldönteni, melyik betegség okozza a panaszokat. A szakértők szerint azonban vannak olyan jellegzetességek, amelyek segítenek pontosabban felismerni, hogy valóban influenza, enyhébb megfázás, vagy fertőzőbb Covid áll-e a háttérben.
  • Az influenza hirtelen kezdődik, magas lázzal és erős végtagfájdalommal.
  • A megfázás enyhébb, főleg orrfolyással és torokkaparással jár.
  • A Covid gyakran okoz íz- és szaglásvesztést, illetve elhúzódó fáradtságot.
  • Influenza esetén gyakoribbak a magas lázzal járó szövődmények.
  • A Covid fertőzőképessége jóval nagyobb, mint az influenzáé.
  • A gyors felismerés segít elkerülni a súlyos szövődményeket.

A téli influenzaszezonban egy laikusnak könnyű összekeverni a különböző, megfázásos tünetekkel járó megbetegedéseket, kezdve a magával a megfázással a valódi influenzán át a Covidos esetekig. Cikkünkben alább bemutatjuk, milyen különbségek alapján ismerhető fel, hogy egyikben vagy másikban szenvedünk-e.

Influenza, Covid és megfázás hasonló tüneteit produkáló, lázat mérő beteg férfi sálban és maszkban a takaró alatt
Az influenza, a Covid és a megfázás tünetei között sok a megtévesztő átfedés.
Fotó: 123RF

Az influenza, megfázás, Covid különbségei – Miben tér el a három betegség?

A három légúti betegség hasonlóan kezdődhet, mégis eltérő lefolyással jár. A megfázás, azaz nátha rendszerint fokozatosan alakul ki: torokkaparással, orrfolyással, enyhe torokfájással és esetenként köhögéssel. A testet kevésbé terheli meg, ritkán kíséri láz, és a tünetek általában néhány nap alatt enyhülnek, azonban különös esetekben előfordulhat súlyosbodás.

Ezzel szemben az influenza hirtelen, akár órák alatt jelentkezik. Magas láz, hidegrázás, erőteljes végtag- és izomfájdalom, valamint kifejezett gyengeség jellemzi. A betegek gyakran annyira rosszul érzik magukat, hogy azonnali pihenésre van szükségük. A gyógyulás általában 7–10 nap, de a gyengeség tovább is megmaradhat. Az influenza különösen az idősebbeknél és krónikus betegeknél hordoz fokozott kockázatot.

A Covid tünetei sokfélék lehetnek. Egyeseknél enyhe megfázásra emlékeztet, másoknál influenzaszerű tüneteket okoz, vagy akár tüdőgyulladáshoz vezethet. Jellegzetes lehet az íz- és szaglásvesztés, a hosszan tartó fáradtság és a mellkasi nyomás érzése. A szakértők szerint a Covid gyakran hosszabb gyógyulási idővel és változatos szövődményekkel járhat.

Mikor gyanakodjunk Covidra és mikor valószínűbb a klasszikus influenza?

A Covidra jellemző tünetek az utóbbi években változtak, és különböző mutációk is megjelentek már, de a szakértők szerint továbbra is fontos figyelni a hirtelen íz- és szaglásvesztésre, az elhúzódó köhögésre és a rendkívüli fáradtságra. A Covid továbbra is fertőzőbb, és gyorsabban terjed, mint az influenza vagy a megfázás.

Az influenzánál a magas láz és a hirtelen rosszullét a legfontosabb jelek. A fájdalmak olyan erősek lehetnek, hogy a betegek alig tudnak felkelni. A Covid ezzel szemben gyakran hullámzó, mire a beteg jobban érzi magát, a fáradtság újra visszatérhet.

Megfázás esetén a tünetek inkább a felső légutakra korlátozódnak: tüsszögés, orrdugulás, enyhe torokfájás. Ritkán okoz magas lázat vagy erős fájdalmat.
A szakértők hangsúlyozzák: laboratóriumi teszt nélkül sokszor lehetetlen biztosan megkülönböztetni a három betegséget, különösen a Covid enyhébb variánsai esetén.

Orrot fújó beteg nő
A tünetek mindhárom betegség esetében jól kezelhetők otthon, de súlyosabb esetekben mindenképpen ajánlott komolyabb kezelés.
Fotó: 123RF

Hogyan kezelhetők ezek a betegségek és mikor kell orvoshoz fordulni?

A megfázás általában otthon is jól kezelhető pihenéssel, folyadékbevitellel és tüneti szerekkel, például torokfertőtlenítőkkel, orrspray-kkel vagy lázcsillapítókkal. Érdemes kerülni a túlzott orrspray-használatot, mert hosszú távon ronthatja az orrnyálkahártya állapotát.

Az influenza kezelése több pihenést igényel, és lázcsillapítók vagy fájdalomcsillapítók segíthetnek a tüneteken. Bizonyos esetekben – főleg magas kockázatú csoportoknál – vírusellenes gyógyszer adható, amely a tünetek korai szakaszában hatékonyabb. Mindemellett a megfelelő higiéniai intézkedések sem elhanyagolandók.

A Covid kezelése tüneti, de a légszomj, a mellkasi fájdalom vagy az oxigénszint csökkenése sürgős orvosi vizsgálatot igényel. A hosszabb távú szövődmények miatt fontos a kontroll, különösen azoknál, akiknek már volt szív- vagy tüdőbetegségük. Orvoshoz kell fordulni, ha:

  • 3 napnál tovább tart a magas láz,
  • nehézlégzés jelentkezik,
  • erős mellkasi fájdalom vagy szapora szívverés lép fel,
  • kiszáradás vagy extrém gyengeség jelenik meg,
  • vagy a tünetek hirtelen rosszabbodnak.

A Covid, a megfázás és az influenza tünetei hasonlóak lehetnek, de a hirtelen magas láz, az erős fájdalom és a hirtelen rosszullét inkább az influenzára jellemző. A Covid szélesebb tüneti skálát mutat és könnyebben terjed, míg a megfázás a legenyhébb forma. A tünetek megfigyelése és szükség esetén a tesztelés segít a pontos diagnózisban, a megfelelő kezelés pedig csökkenti a szövődmények esélyét.

