Covid, megfázás, influenza: így különböztethetők meg a hasonló tünetek

Az influenza hirtelen kezdődik, magas lázzal és erős végtagfájdalommal.

A megfázás enyhébb, főleg orrfolyással és torokkaparással jár.

A Covid gyakran okoz íz- és szaglásvesztést, illetve elhúzódó fáradtságot.

Influenza esetén gyakoribbak a magas lázzal járó szövődmények.

A Covid fertőzőképessége jóval nagyobb, mint az influenzáé.

A gyors felismerés segít elkerülni a súlyos szövődményeket.

A téli influenzaszezonban egy laikusnak könnyű összekeverni a különböző, megfázásos tünetekkel járó megbetegedéseket, kezdve a magával a megfázással a valódi influenzán át a Covidos esetekig. Cikkünkben alább bemutatjuk, milyen különbségek alapján ismerhető fel, hogy egyikben vagy másikban szenvedünk-e.

Az influenza, a Covid és a megfázás tünetei között sok a megtévesztő átfedés.

Fotó: 123RF

Az influenza, megfázás, Covid különbségei – Miben tér el a három betegség?

A három légúti betegség hasonlóan kezdődhet, mégis eltérő lefolyással jár. A megfázás, azaz nátha rendszerint fokozatosan alakul ki: torokkaparással, orrfolyással, enyhe torokfájással és esetenként köhögéssel. A testet kevésbé terheli meg, ritkán kíséri láz, és a tünetek általában néhány nap alatt enyhülnek, azonban különös esetekben előfordulhat súlyosbodás.

Ezzel szemben az influenza hirtelen, akár órák alatt jelentkezik. Magas láz, hidegrázás, erőteljes végtag- és izomfájdalom, valamint kifejezett gyengeség jellemzi. A betegek gyakran annyira rosszul érzik magukat, hogy azonnali pihenésre van szükségük. A gyógyulás általában 7–10 nap, de a gyengeség tovább is megmaradhat. Az influenza különösen az idősebbeknél és krónikus betegeknél hordoz fokozott kockázatot.

A Covid tünetei sokfélék lehetnek. Egyeseknél enyhe megfázásra emlékeztet, másoknál influenzaszerű tüneteket okoz, vagy akár tüdőgyulladáshoz vezethet. Jellegzetes lehet az íz- és szaglásvesztés, a hosszan tartó fáradtság és a mellkasi nyomás érzése. A szakértők szerint a Covid gyakran hosszabb gyógyulási idővel és változatos szövődményekkel járhat.

Mikor gyanakodjunk Covidra és mikor valószínűbb a klasszikus influenza?

A Covidra jellemző tünetek az utóbbi években változtak, és különböző mutációk is megjelentek már, de a szakértők szerint továbbra is fontos figyelni a hirtelen íz- és szaglásvesztésre, az elhúzódó köhögésre és a rendkívüli fáradtságra. A Covid továbbra is fertőzőbb, és gyorsabban terjed, mint az influenza vagy a megfázás.