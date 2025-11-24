Súlyos májgyulladási járvány robbant ki, sorra halnak meg az emberek

A lengyel külügyminisztérium azt javasolja állampolgárainak, hogy lehetőség szerint kerüljék a csehországi utazásokat, ugyanis az országban rohamosan terhej a hepatitis A, amely májgyulladást okoz. Akik mégis útra kelnek, fokozott higiéniai óvintézkedéseket tegyenek: ne fogyasszanak csapvizet és kerüljék az ismeretlen eredetű élelmiszereket.

Hepatitis A járvány robbant ki

A járvány idén az elmúlt majdnem fél évszázad legsúlyosabb cseh esete lesz: eddig már mintegy 2700-an betegedtek meg, és 29-en haltak meg májelégtelenségben.

A jelenlegi járvány már meghaladta az 1989-es esetszámot, és közel áll az 1988-as rekord megdöntéséhez. Kérdéses, hogy eléri-e az 1979-es csehszlovákiai járvány mértékét, amikor szennyezett lengyel epertől több mint 32 ezren betegedtek meg.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a megnövekedett kereslet miatt gyakorlatilag elfogyott a hepatitis A elleni vakcina az országban. Az egészségügyi intézmények jelentései szerint sem a monovalens, sem a kombinált oltóanyagból nincs elegendő készlet. A kombinált vakcinák ráadásul költségesebbek, háromszori beadást igényelnek és lassabban alakítanak ki védettséget.

Egy prágai háziorvosi rendelő nővére, Kateřina Remešová az idnes hírportálnak elmondta, évtizedek óta nem tapasztalt ilyen helyzetet. Megjegyezte, hogy amíg nem volt járvány, sokan nem is tudták, hogy létezik oltás a hepatitis A ellen. Most viszont rengetegen szeretnék beadatni, de nincs elég készlet, és azt sem tudják, mikor érkezik utánpótlás. Az oltóközpontok hetek óta nem fogadnak új rendeléseket, és csak decemberben tervezik újranyitni a foglalást - írta az Infostart.