Ha ilyen a leheleted, akkor hasnyálmirigyrákod van

A hasnyálmirigyrák az egyik legnehezebben felismerhető daganatos betegség, amely az esetek nagyrészében csak a negyedik stádiumban kerül diagnosztizálásra. Emiatt a halálozási aránya sokkal magasabb, mint bármely más daganatos betegségnek. Azonban egy új felfedezésnek köszönhetően leheletvizsgálattal megállapítható, ha valaki hasnyálmirigyrákkal küzd, akár a korai szakaszban is.

Leheletvizsgálattal képesek megállapítani a hasnyálmirigyrák diagnózisát már jóval azelőtt, hogy elhatalmasodna a betegség a páciensnél Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A hasnyálmirigyrák a némagyilkos

Egy új brit fejlesztésű leheletvizsgálat alapjaiban változtathatja meg a hasnyálmirigyrák felismerését, és több ezer életet menthet meg világszerte. A kutatók szerint ez lehet az elmúlt öt évtized legnagyobb lépése a betegség korai diagnózisa felé. A hasnyálmirigyrák – amely olyan hírességek életét is követelte, mint Alan Rickman, Steve Jobs vagy Aretha Franklin – legtöbbször túl későn kerül felismerésre: a betegeknek mindössze körülbelül hét százaléka éli túl az öt évet. - írta a Daily Mail.

A most bejelentett, egyszerű és olcsó légzésvizsgálat viszont már a korai stádiumban képes kimutatni a daganat által termelt molekulákat. A vizsgálatot egy légalkoholmérőhöz hasonló eszközzel végzik, akár egy háziorvosi rendelőben is. A tesztet brit kutatók fejlesztették ki, és hamarosan több mint hatezer páciens bevonásával, negyven helyszínen – Angliában, Walesben és Skóciában – kezdődik a nagyszabású klinikai kísérlet.

Ha a módszer beválik, öt éven belül általánosan elérhető lehet a háziorvosi rendelőkben, lehetővé téve, hogy a betegek időben megkezdjék a kezelést, amikor még van esély a gyógyulásra. A mostani vizsgálatot egy korábbi, kétszáz pácienssel végzett, biztató eredményű kutatás előzte meg.

Diana Jupp, a Pancreatic Cancer UK alapítvány vezetője – amely 1,1 millió fonttal támogatja a projektet – úgy fogalmazott:

Ez a leheletvizsgálat forradalmasíthatja a hasnyálmirigyrák korai felismerését. Kétségtelenül ez a legjelentősebb előrelépés az elmúlt ötven évben. Még néhány évnyi fejlesztésre szükség lesz, de most több ezer, még diagnózisra váró beteg segíthet a teszt finomításában. Már az is hatalmas eredmény, hogy a vizsgálat országos szintű klinikai tesztelésig jutott – ez valódi, kézzelfogható reményt ad.

A teszt a kilélegzett levegőben található úgynevezett illékony szerves vegyületek kombinációját elemzi. Ezek a vegyületek a véráramban keringenek, majd a tüdőn keresztül távoznak a szervezetből. A kutatók szerint a daganat jelenléte már a legkorábbi szakaszban megváltoztatja ezen molekulák arányát, így a légzés elemzése megbízhatóan jelezheti a betegség jelenlétét. A vizsgálat eredménye három napon belül elérhető a háziorvos számára. Jelenleg a hasnyálmirigyrák gyanújával élő pácienseket többnyire képalkotó vizsgálatokra küldik, ami gyakran hosszú várakozással jár. A projektet vezető George Hanna professzor, az Imperial College London sebészeti és onkológiai tanszékének vezetője szerint, ha a teszt a mostani fázisban is megbízhatóan működik, az alapjaiban formálhatja át a diagnosztikai folyamatokat.