Ha ilyen a leheleted, akkor hasnyálmirigyrákod van

A hasnyálmirigyrák az egyik legnehezebben felismerhető daganatos betegség, amely az esetek nagyrészében csak a negyedik stádiumban kerül diagnosztizálásra. Emiatt a halálozási aránya sokkal magasabb, mint bármely más daganatos betegségnek. Azonban egy új felfedezésnek köszönhetően leheletvizsgálattal megállapítható, ha valaki hasnyálmirigyrákkal küzd, akár a korai szakaszban is.
Egy új brit fejlesztésű leheletvizsgálat alapjaiban változtathatja meg a hasnyálmirigyrák felismerését, és több ezer életet menthet meg világszerte. A kutatók szerint ez lehet az elmúlt öt évtized legnagyobb lépése a betegség korai diagnózisa felé. A hasnyálmirigyrák – amely olyan hírességek életét is követelte, mint Alan Rickman, Steve Jobs vagy Aretha Franklin – legtöbbször túl későn kerül felismerésre: a betegeknek mindössze körülbelül hét százaléka éli túl az öt évet. - írta a Daily Mail.
A most bejelentett, egyszerű és olcsó légzésvizsgálat viszont már a korai stádiumban képes kimutatni a daganat által termelt molekulákat. A vizsgálatot egy légalkoholmérőhöz hasonló eszközzel végzik, akár egy háziorvosi rendelőben is. A tesztet brit kutatók fejlesztették ki, és hamarosan több mint hatezer páciens bevonásával, negyven helyszínen – Angliában, Walesben és Skóciában – kezdődik a nagyszabású klinikai kísérlet.
Ha a módszer beválik, öt éven belül általánosan elérhető lehet a háziorvosi rendelőkben, lehetővé téve, hogy a betegek időben megkezdjék a kezelést, amikor még van esély a gyógyulásra. A mostani vizsgálatot egy korábbi, kétszáz pácienssel végzett, biztató eredményű kutatás előzte meg.
Diana Jupp, a Pancreatic Cancer UK alapítvány vezetője – amely 1,1 millió fonttal támogatja a projektet – úgy fogalmazott:
Ez a leheletvizsgálat forradalmasíthatja a hasnyálmirigyrák korai felismerését. Kétségtelenül ez a legjelentősebb előrelépés az elmúlt ötven évben. Még néhány évnyi fejlesztésre szükség lesz, de most több ezer, még diagnózisra váró beteg segíthet a teszt finomításában. Már az is hatalmas eredmény, hogy a vizsgálat országos szintű klinikai tesztelésig jutott – ez valódi, kézzelfogható reményt ad.
A teszt a kilélegzett levegőben található úgynevezett illékony szerves vegyületek kombinációját elemzi. Ezek a vegyületek a véráramban keringenek, majd a tüdőn keresztül távoznak a szervezetből. A kutatók szerint a daganat jelenléte már a legkorábbi szakaszban megváltoztatja ezen molekulák arányát, így a légzés elemzése megbízhatóan jelezheti a betegség jelenlétét. A vizsgálat eredménye három napon belül elérhető a háziorvos számára. Jelenleg a hasnyálmirigyrák gyanújával élő pácienseket többnyire képalkotó vizsgálatokra küldik, ami gyakran hosszú várakozással jár. A projektet vezető George Hanna professzor, az Imperial College London sebészeti és onkológiai tanszékének vezetője szerint, ha a teszt a mostani fázisban is megbízhatóan működik, az alapjaiban formálhatja át a diagnosztikai folyamatokat.
A hasnyálmirigyrákot gyakran nevezik „néma gyilkosnak”, mivel tünetei – például hasi vagy hátfájdalom, emésztési panaszok, étvágytalanság, fogyás vagy sárgaság – könnyen összetéveszthetők ártalmatlanabb betegségekkel, mint az irritábilis bél szindróma. A legtöbb esetben a diagnózis csak a negyedik stádiumban születik meg, amikor már kevés esély van a túlélésre. Angliában és Walesben a betegek több mint fele három hónapon belül életét veszti a diagnózis után.
Jelenleg léteznek vérvizsgálatok is, például a CA 19-9 tumorjelző teszt, de ezek ritkán elég pontosak a korai felismeréshez. A kutatók abban bíznak, hogy az új leheletvizsgálat végre áttörést hozhat, és esélyt ad arra, hogy a jövőben a hasnyálmirigyrák ne legyen többé egy gyógyíthatatlan ítélet.
