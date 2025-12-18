Megvan a rák ellenszere? Érdekes dologgal kísérleteznek a tudósok

A Bicycle Therapeutics biotechnológiai cég és az Egyesült Királyság Atomerőmű-leszerelési Hatósága között létrejött új, 15 éves megállapodás értelmében a rákos betegek precíziós kezelésekben részesülhetnek, amelyeket nukleáris reaktorokból származó, újrafeldolgozott urán felhasználásával végeznek. Ezek a legmodernebb radiofarmakológiai technológiák a rák ellenszere kifejlesztéséért.

A rák ellenszere fejlesztés alatt áll / Illusztráció: Unsplash.com

A rák ellenszere közelebb lehet, mint hinnénk

A legmodernebb technológiák segíthetnek olyan rákos megbetegedések kezelésében, amelyek során a hagyományos terápiák nehezebben bizonyulnak hatékonynak. Ide értendő a prosztatarák, a neuroendokrin rákos megbetegedések, melyek érinthetnek olyan szerveket, mint a hasnyálmirigy vagy a bélrendszer.

A radiofarmakológia úgy fejti ki hatását, hogy a sugárterápiát közvetlenül a rákos sejtekhez juttatják, elpusztítva a daganatot, miközben csökkentik a mellékhatások esélyét.

Az új terápiákat az ultrafeldolgozott uránból kivont ólom-212 orvosi izotóp segítségével hozzák létre. Ennek az izotópnak egy kis mennyiségét radiofarmakológiai készítményekben használják.

Az Egyesült Királyság Atomerőmű Leszerelési Hatósága 15 év alatt akár 400 tonna újrafeldolgozott uránhoz biztosít hozzáférést a Bicycle számára - számol be róla a Mirror.

Az urán folyamatosan regenerálja a szükséges izotópokat, évente több tízezer ólom-212 adagot biztosítva.

A rák egy olyan betegség, amely világszerte milliókat érint, és túl sok családot szakít szét

- mondta Liz Kendall, tudományos és technológiai miniszter.

A Bicycle Therapeutics vezérigazgatója, Dr. Kevin Lee is hozzászólt: „Ez egy jelentős mérföldkő, amely közelebb visz minket célunkhoz, hogy segítsünk a betegeknek hosszabb ideig és jól élni.”