Az orvosok is megdöbbentek: egy kihordott kisfiú bújt meg a 10 kilós méhdaganat mögött

Döbbenetes orvosi bravúr részese lett Suze Lopez, aki úgy hozta világra kisfiát, hogy közben az orvosok egy csaknem 10 kilós daganatot is eltávolítottak a testéből.

A kisfiú egy igazi csoda.

Fotó: Fé Ngô / Unsplash.com (illusztráció)

A kisfiú sokáig bujkált odabent

A 41 éves, kaliforniai ápolónő évek óta egy hatalmas, jóindulatú petefészek-cisztával élt együtt, amely folyamatosan növekedett, és lehetetlenné tette számára az újabb gyermekvállalást, tudta meg a People. Amikor a daganat műtéti eltávolítása előtt rutinvizsgálatokra érkezett, senki sem számított arra, ami kiderült: Suze terhességi tesztje pozitív lett.

„A cisztám miatt azt hittük, téves eredményről van szó, vagy akár daganatos betegségről. Teljesen szabálytalan menstruációm volt, hasi fájdalmaim, fel sem merült bennem, hogy 17 év imádkozás és próbálkozás után valóban terhes lehetek”

– mondta Suze.

Néhány nappal később azonban súlyos fájdalmai lettek, ezért kórházba került. A vizsgálatok során derült ki a hihetetlen igazság: a méhe üres volt, a közel 10 kilós ciszta pedig szinte teljesen elfoglalta a hasüreget. A kisfiú a hasüregben, a máj közelében bújt meg, fenekével a méhen támaszkodva.

„Ilyen előrehaladott, méhen kívüli úgynevezett hasi terhességgel szinte soha nem találkozunk”

– mondta Dr. John Ozimek.

„Pályafutásom során még csak nem is hallottam hasonló esetről.”

A szülés és a daganat eltávolítása példátlan összefogást igényelt: 30 fős orvosi csapat dolgozott együtt. A kisfiú megszületése után Suze súlyos vérzésbe kezdett, ezért 11 egység vért kellett beadni neki.

„Minden másodperc számított”

– mondta Dr. Michael Sanchez altatóorvos.

A kis Ryu végül 3,6 kilósan született, és az orvosok meglepetésére alig voltak egészségügyi problémái.

„Harcos baba volt, és két héten belül minden fontos mérföldkövet elért”

– mondta Dr. Sara Dayanim.

Suze férje, Andrew szerint

„Ryu az ajándékunk. Ő és Suze a csodáim.”

Maga az édesanya pedig így fogalmazott: