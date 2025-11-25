Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Fagyálló mérgezés macskáknál: így ismerd fel időben, hogy megmentsd a cicád életét

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 18:15
Télen sok macska élete kerül veszélybe amiatt, hogy az autók alatt mászkál, a fagyállók ugyanis komoly veszélyt jelentenek a kijáró cicákra. A fagyálló mérgezés súlyos, életveszélyes állapotot okozhat, ráadásul sokszor nehéz időben észrevenni a tüneteket.
Porosz Viktória
Az őszi-téli időszakban a macskákat fenyegető legnagyobb veszély a fagyálló mérgezés. Sokan nem gondolnak rá, de a garázsban és az autó körül is akad olyan vegyszer, amely a macskák számára halálos lehet. A fagyálló ezek közül az egyik legveszélyesebb, mert a cicák könnyen belenyalhatnak anélkül, hogy bárki észrevenné. A mérgezés gyorsan romló tünetekkel jár és halálos kimenetelű lehet, ezért érdemes tudni, mire figyeljünk.

Fagyálló mérgezést veszélyeztető használata
A macskáknál télen gyakori a fagyálló mérgezés.
Fotó: 123RF
  • A fagyálló már nagyon kis mennyiségben is életveszélyes a macskáknak.
  • A tünetek gyorsan romlanak, és akár órákon belül veseleállást okozhatnak.
  • Ha felmerül a gyanú, azonnal állatorvoshoz kell vinni a cicát.

Miért különösen veszélyes a fagyálló a macskáknak?

Az etilén-glikol, amely a fagyállók többségének hatóanyaga, erősen mérgező vegyület. Már kis mennyiség is elég ahhoz, hogy a macskák szervezete súlyosan károsodjon. A folyadék édeskés íze miatt a cicák könnyen megnyalhatják, akár egy csöpögő autó alatt vagy egy nyitva felejtett flakonból. A macskák jóval érzékenyebbek erre a hatóanyagra, mint a kutyák. A bélcsatornából gyorsan felszívódó vegyszer már 3 órával az elfogyasztás után eléri a teljes véráramot, és a májban, de főleg a vesében okoz súlyos, gyakran visszafordíthatatlan károsodást.

Melyek a fagyálló mérgezés tünetei?

A tünetek nem feltétlenül látványosak az első órákban, emiatt sok esetre későn derül fény. A legegyértelműbb jel, ha az állat hány, nem eszik, alig iszik, görcsök jelentkeznek. Jellegzetes tünet még a lehelet kellemetlen szaga, valamint a szájnyálkahártya és a nyelv vörössége és fekélyesedése.

További tünetek lehetnek:

  • bizonytalan járás, kábultság;
  • levertség;
  • fokozott vízivás;
  • eleinte gyakori, később ritkább vizelés;
  • gyors, felületes légzés;
  • remegés;
  • eszméletvesztés.

A gyomor és bél nyálkahártyájának kimaródásai belső vérzést okozhatnak, ennek tünete a fekete színű vagy véres bélsár, esetleg véres hányás. Az állapot gyors romlása miatt a fagyálló mérgezés macskáknál sürgős állatorvosi beavatkozást igényel.

Mit tegyél, ha felmerül a gyanú?

Ha ezeket a tüneteket tapasztalod, ne várj. Ha elképzelhető, hogy a cica fagyállót ivott vagy akár csak pár cseppet felnyalt, azonnal indulj állatorvoshoz. Ne próbálkozz otthoni hánytatással vagy más „csodaszerrel”. A kezelés csak rendelői körülmények között hatékony, és ilyenkor minden perc számít. Ha tudod, vidd magaddal a termék flakonját vagy fotóját. Ez segíthet az állatorvosnak eldönteni, pontosan milyen kezelés szükséges.

Hogyan zajlik a kezelés?

A biztos diagnózis érdekében vizeletmintát vesznek a hasfalon keresztül. Vénába adott alkoholos infúzióval az állat még megmenthető. Az alkohol a kötőhelyekről kiszorítja az etilén-glikolt, így nem alakul ki mérgezés. A kezelés eredményessége attól függ, mennyit ivott a macska a fagyállóból, illetve mennyi idő telt el a mérgezés óta. A kezelés a fagyálló elfogyasztása után 3 órán belül adva lehet hatékony, utána már bármilyen kezelés hatástalan.  

A legnagyobb gond, hogy az első tünetek nagyjából 12 órával a mérgezés után jelentkeznek, tehát csak akkor van esély kedvencünk megmentésére, ha észrevesszük a fagyálló elfogyasztását, és azonnal állatorvoshoz sietünk. Sajnos ha már az első tüneteket észreveszed, az állat menthetetlen, mivel a kialakult veseelégtelenség visszafordíthatatlan.

Hogyan kerülhető el a baj?

A legtöbb mérgezés otthoni vagy udvari környezetben történik. Érdemes néhány alapvető óvintézkedést megtenni:

  • Tartsd a fagyállót és a többi vegyszert zárt, elérhetetlen helyen.
  • A garázs ajtaját tartsd csukva, ha macskát tartasz.
  • Ellenőrizd az autódat, nem csöpög-e belőle a fagyálló folyadék.
  • A kifolyt vegyszert azonnal töröld fel.

