Fagyálló mérgezés macskáknál: így ismerd fel időben, hogy megmentsd a cicád életét

Az őszi-téli időszakban a macskákat fenyegető legnagyobb veszély a fagyálló mérgezés. Sokan nem gondolnak rá, de a garázsban és az autó körül is akad olyan vegyszer, amely a macskák számára halálos lehet. A fagyálló ezek közül az egyik legveszélyesebb, mert a cicák könnyen belenyalhatnak anélkül, hogy bárki észrevenné. A mérgezés gyorsan romló tünetekkel jár és halálos kimenetelű lehet, ezért érdemes tudni, mire figyeljünk.
Az etilén-glikol, amely a fagyállók többségének hatóanyaga, erősen mérgező vegyület. Már kis mennyiség is elég ahhoz, hogy a macskák szervezete súlyosan károsodjon. A folyadék édeskés íze miatt a cicák könnyen megnyalhatják, akár egy csöpögő autó alatt vagy egy nyitva felejtett flakonból. A macskák jóval érzékenyebbek erre a hatóanyagra, mint a kutyák. A bélcsatornából gyorsan felszívódó vegyszer már 3 órával az elfogyasztás után eléri a teljes véráramot, és a májban, de főleg a vesében okoz súlyos, gyakran visszafordíthatatlan károsodást.
A tünetek nem feltétlenül látványosak az első órákban, emiatt sok esetre későn derül fény. A legegyértelműbb jel, ha az állat hány, nem eszik, alig iszik, görcsök jelentkeznek. Jellegzetes tünet még a lehelet kellemetlen szaga, valamint a szájnyálkahártya és a nyelv vörössége és fekélyesedése.
A gyomor és bél nyálkahártyájának kimaródásai belső vérzést okozhatnak, ennek tünete a fekete színű vagy véres bélsár, esetleg véres hányás. Az állapot gyors romlása miatt a fagyálló mérgezés macskáknál sürgős állatorvosi beavatkozást igényel.
Ha ezeket a tüneteket tapasztalod, ne várj. Ha elképzelhető, hogy a cica fagyállót ivott vagy akár csak pár cseppet felnyalt, azonnal indulj állatorvoshoz. Ne próbálkozz otthoni hánytatással vagy más „csodaszerrel”. A kezelés csak rendelői körülmények között hatékony, és ilyenkor minden perc számít. Ha tudod, vidd magaddal a termék flakonját vagy fotóját. Ez segíthet az állatorvosnak eldönteni, pontosan milyen kezelés szükséges.
A biztos diagnózis érdekében vizeletmintát vesznek a hasfalon keresztül. Vénába adott alkoholos infúzióval az állat még megmenthető. Az alkohol a kötőhelyekről kiszorítja az etilén-glikolt, így nem alakul ki mérgezés. A kezelés eredményessége attól függ, mennyit ivott a macska a fagyállóból, illetve mennyi idő telt el a mérgezés óta. A kezelés a fagyálló elfogyasztása után 3 órán belül adva lehet hatékony, utána már bármilyen kezelés hatástalan.
A legnagyobb gond, hogy az első tünetek nagyjából 12 órával a mérgezés után jelentkeznek, tehát csak akkor van esély kedvencünk megmentésére, ha észrevesszük a fagyálló elfogyasztását, és azonnal állatorvoshoz sietünk. Sajnos ha már az első tüneteket észreveszed, az állat menthetetlen, mivel a kialakult veseelégtelenség visszafordíthatatlan.
A legtöbb mérgezés otthoni vagy udvari környezetben történik. Érdemes néhány alapvető óvintézkedést megtenni:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.