Fagyálló mérgezés macskáknál: így ismerd fel időben, hogy megmentsd a cicád életét

Az őszi-téli időszakban a macskákat fenyegető legnagyobb veszély a fagyálló mérgezés. Sokan nem gondolnak rá, de a garázsban és az autó körül is akad olyan vegyszer, amely a macskák számára halálos lehet. A fagyálló ezek közül az egyik legveszélyesebb, mert a cicák könnyen belenyalhatnak anélkül, hogy bárki észrevenné. A mérgezés gyorsan romló tünetekkel jár és halálos kimenetelű lehet, ezért érdemes tudni, mire figyeljünk.

A macskáknál télen gyakori a fagyálló mérgezés.

Fotó: 123RF

A fagyálló már nagyon kis mennyiségben is életveszélyes a macskáknak.

A tünetek gyorsan romlanak, és akár órákon belül veseleállást okozhatnak.

Ha felmerül a gyanú, azonnal állatorvoshoz kell vinni a cicát.

Miért különösen veszélyes a fagyálló a macskáknak?

Az etilén-glikol, amely a fagyállók többségének hatóanyaga, erősen mérgező vegyület. Már kis mennyiség is elég ahhoz, hogy a macskák szervezete súlyosan károsodjon. A folyadék édeskés íze miatt a cicák könnyen megnyalhatják, akár egy csöpögő autó alatt vagy egy nyitva felejtett flakonból. A macskák jóval érzékenyebbek erre a hatóanyagra, mint a kutyák. A bélcsatornából gyorsan felszívódó vegyszer már 3 órával az elfogyasztás után eléri a teljes véráramot, és a májban, de főleg a vesében okoz súlyos, gyakran visszafordíthatatlan károsodást.

Melyek a fagyálló mérgezés tünetei?

A tünetek nem feltétlenül látványosak az első órákban, emiatt sok esetre későn derül fény. A legegyértelműbb jel, ha az állat hány, nem eszik, alig iszik, görcsök jelentkeznek. Jellegzetes tünet még a lehelet kellemetlen szaga, valamint a szájnyálkahártya és a nyelv vörössége és fekélyesedése.

További tünetek lehetnek:

bizonytalan járás, kábultság;

levertség;

fokozott vízivás;

eleinte gyakori, később ritkább vizelés;

gyors, felületes légzés;

remegés;

eszméletvesztés.

A gyomor és bél nyálkahártyájának kimaródásai belső vérzést okozhatnak, ennek tünete a fekete színű vagy véres bélsár, esetleg véres hányás. Az állapot gyors romlása miatt a fagyálló mérgezés macskáknál sürgős állatorvosi beavatkozást igényel.

Mit tegyél, ha felmerül a gyanú?

Ha ezeket a tüneteket tapasztalod, ne várj. Ha elképzelhető, hogy a cica fagyállót ivott vagy akár csak pár cseppet felnyalt, azonnal indulj állatorvoshoz. Ne próbálkozz otthoni hánytatással vagy más „csodaszerrel”. A kezelés csak rendelői körülmények között hatékony, és ilyenkor minden perc számít. Ha tudod, vidd magaddal a termék flakonját vagy fotóját. Ez segíthet az állatorvosnak eldönteni, pontosan milyen kezelés szükséges.