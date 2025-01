Az állatorvosok sürgős figyelmeztetést adtak ki a házi kedvencek nyalogatásával kapcsolatban, miután egy nőnek amputálni kellett a végtagjait

A kutyák mikor megnyalják gazdájukat sokszor szeretetüket és bizalmukat fejezik ki, azonban ennek az ártatlan cselekvésnek súlyos egészségügyi kockázatai lehetnek. Az orvosok felhívták a kutyatulajdonosok figyelmét, miután egy nőnek karjait és lábait is amputálni kellett.

Nem a leghigiénikusabb dolog a kutyák nyalogatása, de a legtöbb ember nem gondol semmi rosszat mögé (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Az ohioi Marie Trainer 2019-ben egy kis vágással a kezén tért haza nyaralásáról, de nem gondolt a sebre, amikor kutyája üdvözlésként nyalogatni kezdte őt. 4 nappal később azonban nagyon beteg lett és állapota csak romlott, először azt hitte csak egy átlagos influenza áll a dolog mögött, így férjével, Mattel kórházba mentek.

Az orvosok nem tudták biztosan, mi lehet a probléma, de gyorsan kiderült, hogy nem influenza, amikor kómába esett Marie. A capnocytophaga canimorsus nevű betegséggel diagnosztizálták, amelyet egy olyan baktérium okoz, amely macskák és kutyák nyálában található, ha az emberi szervezetbe bejut akkor, súlyos immunreakciókat válthat ki.

A legrosszabb esetben vérrögképződést okozhat, ami a végtagok keringésének megszakadásához vezethet, ha ez felmerül a végtagokat amputálni kell, így meg lehet akadályozni a fertőzés további terjedését. Marie esetében mindkét lábát és kezét amputálni kellett.

Milyen egészségügyi kockázattal járhat az ha kutyánk megnyal minket?

Az állatorvosok arra figyelmeztették az embereket, hogy a házi kedvenceknél az emberek sokszor elfelejtik azt, hogy zoonózisos kórokozóknak ők is terjesztői. Ezek az állatról emberre terjedő baktériumok gyakran előfordulnak a kutyák nyálában.

A kutyák arról híresek, hogy válogatás nélkül szagolják, nyalják és eszik meg a dolgokat. Emiatt a szájuk könnyen otthonává válhat olyan baktériumoknak, mint az E. coli, a campylobacter és a szalmonella. Ezek a mikroorganizmusok zoonózisosak, ami azt jelenti, hogy könnyen átadhatók egyik fajról a másikra.

Írta a Falls Village Veterinary Hospital, de azt is hozzátették, hogy egy egészséges felnőtt ember általában le tudja küzdeni ezeket a betegségeket nem nulla kockázata van a gyomor-bélrendszeri betegségeknek és a szájüregi megbetegedéseknek a kedvencek csókjaitól. Bizonyos paraziták, mint például a giardia, az orsóférgek és a horogférgek, nyalással is átterjedhetnek, ezek súlyos hasi fájdalmat és emésztési problémákat okozhatnak kutyáknál és embereknél is - írta a Unilad.