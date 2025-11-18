Ezeket az ételeket sose add a macskádnak, mert belehalhat

Sokan nem tudják, hogy egy szelet csoki, egy korty alkohol vagy egy kis hagymás étel milyen következményekkel járhat. Nemcsak megfájdul tőlük a macska hasa, hanem az ilyen és ezekhez hasonló ételek, italok mérgezőek is lehetnek a számára, és órák alatt akár végzetes állapothoz is vezethetnek. Lássuk, melyek azok a mindennapi ételek, amelyek egyáltalán nem valók a cicáinknak.

A macska kíváncsi állat, mindent szeretne megkóstolni.

Fotó: Yavdat / Shutterstock

Hagyma és fokhagyma

A magyar ételek elképzelhetetlenek hagyma és fokhagyma nélkül. Ami azonban a mi ételeinket ízesíti, az a macskának komoly mérgezést okozhat. A cicák szervezete nem bírja a hagymákban lévő kéntartalmú vegyületeket. Ezek tönkreteszik a vörösvérsejteket, aminek következtében vérszegénység és életveszélyes állapot alakulhat ki. A tünetek sokszor nem azonnal, hanem órákkal később jelentkeznek hányás, sötét színű vizelet, levertség, gyors szívverés formájában.

Csoki és kávé

A csokoládéban lévő teobromin és koffein annyira veszélyes a macskára, hogy már kis mennyiségtől is rohamot kaphat. Sok macska szeret édességet csenni az asztalról, vagy megdézsmálni a mikulás-csomagot, ám a csokiban lévő anyagok a macska idegrendszerére és szívére is károsak. A kávé, a fekete tea, vagy bármelyik energiaital ugyanúgy mérgező a számukra. A tünetek hamar jelentkezhetnek: a cica hányhat, hasmenése lehet, remeghet, izgatottá válhat, vagy furcsa, koordinálatlan mozgába kezdhet.

Alkohol

Sok gazdi elmosolyodik, ha a macska belenyal a borospohárba. Pedig ebben semmi vicces nincs, mert a cicák szervezete nem tudja feldolgozni az alkoholt. Már egy korty is elég ahhoz, hogy súlyos idegrendszeri tünetek alakuljanak ki náluk, az alkohol ugyanis károsítja a központi idegrendszerüket, aminek következtében lassul a légzésük és zavarttá, gyengévé válnak. A macskák alkohol fogyasztása esetén akár kómába is eshetnek.

Nyers hús és tojás

Sokan gondolják, hogy a macska igazi ragadozó, ezért nyugodtan adhatunk neki nyers húst. A probléma ezzel az, hogy a boltban vásárolt húsok tele lehetnek baktériumokkal. Salmonella, E. coli vagy más kórokozók okozhatnak hányást, hasmenést, lázat és kiszáradást.