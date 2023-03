Gyógyíthatatlan betegség fenyegeti azokat a gyerekeket, akiknek gyakran van rémálma

Meghökkentő, hogy mennyi mindenre vannak hatással az álmaink: kutatók arra jutottak, hogy azok a gyerekek, akiknek gyakrabban van rémálma a későbbiekben fogékonyabbak lehetnek a Parkinson-kórra.

Hátborzongató eredményt hozott egy új tanulmány Fotó: Pixabay

Egy nemrég publikált, új tanulmány szerint azok az emberek, akiknek gyerekkorukban gyakran volt rémálma, 76 százalékkal nagyobb eséllyel fognak valamilyen kognitív betegségben szenvedni az ötvenes éveikben, mint azok a társaik, akik csak ritkán álmodtak rosszat.

Ami talán még ennél is durvább, hogy azoknál a gyerekeknél, akiknek gyakran voltak rémálmai, közel hétszer nagyobb valószínűséggel alakult ki Parkinson-kór a későbbiekben.

A kutatás

A The Lancet oldalon közzétett tanulmány szerint Abidemi Otaiku, a Birminghami Egyetem klinikai neurológusa az 1958-as British Birth Cohort Study adatai alapján jutott meglepő megállapításokra. A vizsgálat az 1958 márciusában született britekről tartalmazott információkat, és az oldal szerint az első adatokat 1965 és 1969 között gyűjtötték. A résztvevők ekkor voltak hét, illetve tizenegy évesek, a szülőket pedig a gyerekeik rémálmainak gyakoriságáról kérdezték.

A későbbiekben nyomon követéses vizsgálatok is készültek, amelyekben már azt nézték, hogy az alanyok mekkora eséllyel küzdöttek kognitív zavarokkal – köztük Parkinson-kórral – az ötvenes éveikben. Az elemzésben nők és férfiak is szerepeltek, és összesen 7000 ember vett részt benne. Otaiku a két vizsgálat összevetésével jutott a most publikált eredményekre.

Mi lehet az ok?

Otaiku szerint ennek az állhat a hátterében, hogy a rémálmok alvászavart okoznak, a rossz minőségű alvás miatt pedig az agy takarító funkciója nem működik megfelelően, és káros fehérjék gyűlnek össze a szervben, ami előidézheti a későbbi életkorban a betegséget

– írja a thelancet.com.

Illetve, egy másik lehetőség az is, hogy a rendszeres rémálmok negatívan befolyásolják az agy fejlődését, így az később nem lesz képes ellenállni a demenciának és a Parkinson-kórnak.