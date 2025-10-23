Mindenki eszi, pedig halláskárosodást okozhat – Te is túlzásba viszed a fogyasztását?

BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 13:47
Szinte nincs olyan étel, amiben ez az összetevő ne bukkanna fel, pedig egy kutatás nemrég megdöbbentő eredményre jutott a fogyasztásával kapcsolatban. Amennyiben te is odavagy érte és nagy mennyiségben eszed, akkor a hallásod érdekében jobb, ha erről minél előbb leszoksz!
Az orvostudomány és a technológia fejlődésének köszönhetően az utóbbi években számtalan tanulmány született azzal kapcsolatban, hogy mely ételek fogyasztása befolyásolja pozitívan, illetve negatívan az egészségünket. Kiderült például, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek milyen szinten károsak, de az is nyilvánvalóvá vált, hogy az avokádó fogyasztásából mennyi előnyünk származhat. A kutatásokból a cukor és a sem maradt ki, amelyeket előszeretettel használjuk nagy mennyiségben az ételek ízesítésére, pedig az egyikük még halláskárosodást is okozhat!

Idősebb férfi, akinek rossz a hallása
A túlzott sóbevitel sokat ronthat a hallásodon.
Fotó: Ground Picture /  Shutterstock 

A legkedveltebb ételízesítő halláskárosodást okozhat

Ugye te is emlékszel a Benedek Elek féle, A só című mesére, amelyben a legkisebb királylány azt mondja az öreg királynak: „én úgy szeretlek édesapám, mint az emberek a sót”? Ez a mese ugyanis tökéletesen példázza azt a problémát, hogy mennyire odavagyunk ezért az ételízesítőért. Holott köztudott, hogy a túl sok nátrium szorosan összefügg a magas vérnyomással, nemrég pedig újabb káros hatására derült fény.

Szakértők figyelmeztetnek a túlzott bevitelre

A halláskárosodást gyakran sorolják az öregedés problémái közé, hiszen gondolj csak a szeretett, drága nagyidra vagy dédidre, aki néha csak értetlenül bámul rád, mert „már megint pusmogsz!”. Azonban, ha te is azoknak a táborát erősíted, akik előszeretettel túlsózzák az ételeket, még idő előtt szembesülhetsz ezzel a kellemetlen problémával.  

Halláskárosodás: egy érzékszervi rendellenesség, ami a hangokra való érzékenység csökkenésével jár. Hátterében állhat genetika, környezeti és viselkedési tényező is. Bár a probléma kialakulását elsősorban az életkorral összekapcsolható degeneráció és zajexpozíció okozza, még mindig nagy szerephez jutnak azok a külső tényezők is, amelyeken lehetőségünk lenne változtatni, mint például a hangos zenehallgatás vagy ez esetben a sóbevitel.

Túlsózott sült krumpli, ami növeli a halláskárosodás esélyét
Hallásod érdekében szokj le a túlzott sóbeviteltől!
Fotó: Peter Dazeley /  Shutterstock 

Sokkoló eredmények születtek – Rossz hír a sóimádóknak

A kutatók egy újabb tanulmányban azt vizsgálták, hogy van-e összefüggés a túlzott sóbevitel és a hallás károsodása között, melynek kezdetén minden résztvevő egészséges hallással rendelkezett. A szakértők 11 évig követték nyomon, hogy kik és milyen gyakran használtak sót. Az eredmények pedig azt mutatták, hogy akik jobban megsózták az ételeket, azoknál közel 23 százalékkal nőtt a halláskárosodás kockázata. A szakértők szerint ez a korreláció a gyulladásos markerek szerepéhez köthető, a túlzott sóbevitel ugyanis károsan hat az immunrendszer egyensúlyára és hozzájárul a gyulladásos folyamatok kialakulásához.

Az alábbi videóból megtudhatod, mi történik, ha kiiktatod a sót az étrendedből:

