A szakértő rántotta le a leplet: ez a három hétköznapi szokás rákhoz vezethet

A rák kialakulásában hatalmas szerepet játszik, az öröklött hajlam mellett, az életmód is. Mi több, az orvosok szerint akadnak olyan mindennapi, normálisnak hitt szokások, amelyek rákhoz vezethetnek, és a legtöbben ezt talán nem is sejtik.

Ez a három szokás nagyban megnöveli a rák kialakulásának kockázatát / Fotó: Deemerwha studio / Shutterstock

Gyakori szokások, melyek növelik a rák kockázatát

A Mirror cikkében három ilyen szokásról rántották le a leplet, kiemelve, hogy míg korábban a dohányzást tekintették a rák első számú, megelőzhető okának, az elhízás most ezt megelőzte az Egyesült Királyságban: márpedig annak elkerülésében hatalmas szerepe van a megfelelő táplálkozásnak és persze, a mozgásnak.

Cukros italok és rejtett kalóriák

Sokan azt gondolják, hogy a szénsavas italok vagy az úgynevezett „energiaitalok” mértékkel fogyasztva ártalmatlanok, de a bizonyítékok azt mutatják, hogy a túlzott cukorbevitel súlygyarapodást, inzulinrezisztenciát és gyulladást okoz – mindezek pedig növelik a rák kockázatát

- magyarázta el Franklin Joseph professzor, a Dr. Frank Fogyókúrás Klinika vezetője.

A bél- és hasnyálmirigyrák különösen szoros összefüggésben áll a magas cukor- és feldolgozott szénhidráttartalmú étrenddel. A vízre, gyümölcsös szénsavas vízre vagy cukrozatlan teára való áttérés hatalmas mértékben csökkentheti a kockázatot, különösebb erőfeszítés nélkül

- tette hozzá.

Az alkohol

Még a kis mennyiségű alkohol is növeli a mell-, máj- és nyelőcsőrák kockázatát. A probléma az, hogy az alkohol társadalmilag annyira elfogadott, hogy az emberek hajlamosak elfelejteni, igazából rákkeltő

– figyelmeztetett Joseph professzor, majd kiemelte, nem szükséges teljes mértékben lemondani róla, azonban, ha heti néhány italra korlátozzuk az alkoholfogyasztást, és beiktatunk alkoholmentes napokat is, az hatalmas változáshoz vezethet hosszú távon az egészségünkben.

Késő esti étkezés és mozgásszegény életmód

A testünknek van egy cirkadián ritmusa – egy természetes órája –, amit a késő esti étkezés felborít. Ez összefüggésbe hozható az elhízás és az anyagcsere-problémák fokozott kockázatával, ami viszont magasabb rákkockázathoz vezet. Hasonlóképpen, a hosszú ideig tartó ülőmunka nemcsak a testsúlyra van hatással – megváltoztatja a hormonszintet, és csökkenti a szervezet vércukorszint-szabályozó és gyulladáscsökkentő képességét. Azonban, ha csak óránként valaki feláll és mozog egy keveset, már az is csökkentheti a kockázatot

- magyarázta el a professzor, aki a radikális változtatások helyett az apró, mégis jelentőségteljes lépésekre buzdítja az embereket, melyek hosszú távon kifizetődőek lesznek.