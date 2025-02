Túl sok sót eszünk, ami nagyon káros: mennyi a napi maximum és mivel lehet helyettesíteni? Íme a WHO álláspontja!

A 2025. januári adatok szerint évente 1,9 millió ember hal meg a magas nátriumbevitel miatt. 2019-ben az emberek napi átlagos sóbevitele 4,3 gramm volt, ami sokkal több, mint a WHO ajánlása. Mutatjuk mennyi sót lehetne egy nap megenni, mit kockáztat az aki ennél többet fogyaszt és azt is, mivel kellene helyettesíteni a sima sót.

Mutatjuk mennyi sót lenne szabad egy nap elfogyasztani! Fotó: Tanya Sid / Shutterstock

Mennyi sót kellene egy nap maximum elfogyasztani?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a vérnyomás csökkentése és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentése céljából javasolja a minél kevesebb só fogyasztását. Egészen konkrétan: a nátriumbevitel 2 g/nap alá történő mérséklését és a konyhasóbevitel napi 5 grammban (kb. 1 teáskanálnyi só) való maximalizálását, a feldolgozott élelmiszerek sótartalmát is beleszámolva-olvasható a Nébih társoldalán.

Miért nem érdemes túl sok sót fogyasztani?

Egyrészt, mert a vérben lévő felesleges nátrium megterheli a veséket. A szervezet emiatt több vizet halmoz fel, hogy segítse a nátrium hígítását, ami azt jelenti, hogy a vértérfogat – és ezáltal a nyomás – nő. Ez azt jelenti, hogy a szívnek is keményebben kell dolgoznia, hogy folyamatosan pumpáljon. Ez idővel károsíthatja az ereket és szívrohamhoz, stroke-hoz és szívelégtelenséghez vezethet. A túl sok sóbevitel hatására nő a csontritkulás kockázata is, és több kutatás is összefüggést talált a magas sótartalmú ételek és a gyomorrák között.

Van a sónak alternatívája? A WHO szerint igen!

Ha valaki főzésnél vagy étkezéskor sót használ, a WHO hagyományos konyhasó helyett a káliumot tartalmazó, csökkentett nátriumtartalmú só használatát javasolja a most megjelent új irányelve szerint. Ez az alternatíva lehetővé teszi az emberek számára, hogy a kellemes ízt nátrium nélkül is elérjék. A kálium a nátrium mellett egy másik olyan ásványi anyag, amire mindannyiunknak szüksége van. A kettő között a különbség, hogy káliumból a legtöbb ember nem fogyaszt eleget, a nátriumból viszont túl sokat.

Nem mindenkinek való a káliumos só

A fenti ajánlás csak az egészséges felnőtteknek szól és nem terjed ki a várandós nőkre és gyermekekre, valamint a vesekárosodásban szenvedőkre. Az ezekbe a csoportba tartozó fogyasztók konzultáljanak a kezelőorvosukkal mielőtt áttérnek a káliumos sóra– írja az IFLScience.