Az allergia megóvhat a ráktól? Döbbenet, mire jutottak a kutatók

Egy új kutatás azt bizonyítja, hogy az allergia megóvhat a rákos megbetegedéstől. Egy nagyszabású tanulmány érdekes és meglepő összefüggést talált a gyakori allergiák és a csökkent tüdőrák kockázata között, különösen a szénanátha és a férfiak esetében.
A Frontiers in Medicine folyóiratban megjelent tanulmány az allergiás betegségek és a tüdőrák kialakulásának kockázata közötti összefüggést vizsgálta. Mint megállapították, a kockázat az allergia típusától függően változik.
A tüdőrák a leggyakoribb rákos megbetegedések közé tartozik. Fel lehet ismerni a jellemző tüneteiről, mint például az el nem múló köhögésről, véres köpetről, mellkasi fájdalomról vagy éppen a tartós fáradtságról. Emellett számos tünete lehet még.
Például az asztma előfordulása magasabb tüdőrák-kockázattal jár, míg az allergiás nátha (AR) vagy ekcéma előfordulása csökkentheti a kockázatot
- állítják.
,,Egy hipotézis szerint az allergia csökkentheti a tüdőrák kockázatát az immunglobulin E (IgE) által közvetített immunfelügyelet fokozásával, amely segíthet a rosszindulatú sejtek korai stádiumban történő eltávolításában" - idézi a kutatókat az Express. A szakemberek kiemelik, hogy az allergiás betegek körében egynegyeddel alacsonyabb a kockázata a tüdőrák kialakulásának.
Egy másik hipotézis szerint a krónikus immunstimuláció véletlenszerű mutációkat idézhet elő a gyorsan osztódó sejtekben, ezzel pedig növeli a rák kockázatát. Az allergia a legtöbb esetben kezelhető gyógyszerrel.
