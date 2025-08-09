Az allergia megóvhat a ráktól? Döbbenet, mire jutottak a kutatók

Egy új kutatás azt bizonyítja, hogy az allergia megóvhat a rákos megbetegedéstől. Egy nagyszabású tanulmány érdekes és meglepő összefüggést talált a gyakori allergiák és a csökkent tüdőrák kockázata között, különösen a szénanátha és a férfiak esetében.

Az allergiás betegségek és a tüdőrák kialakulásának kockázata közötti összefüggést vizsgálták / Fotó: Pexels.com

A Frontiers in Medicine folyóiratban megjelent tanulmány az allergiás betegségek és a tüdőrák kialakulásának kockázata közötti összefüggést vizsgálta. Mint megállapították, a kockázat az allergia típusától függően változik.

A tüdőrák a leggyakoribb rákos megbetegedések közé tartozik. Fel lehet ismerni a jellemző tüneteiről, mint például az el nem múló köhögésről, véres köpetről, mellkasi fájdalomról vagy éppen a tartós fáradtságról. Emellett számos tünete lehet még.

Például az asztma előfordulása magasabb tüdőrák-kockázattal jár, míg az allergiás nátha (AR) vagy ekcéma előfordulása csökkentheti a kockázatot

- állítják.

,,Egy hipotézis szerint az allergia csökkentheti a tüdőrák kockázatát az immunglobulin E (IgE) által közvetített immunfelügyelet fokozásával, amely segíthet a rosszindulatú sejtek korai stádiumban történő eltávolításában" - idézi a kutatókat az Express. A szakemberek kiemelik, hogy az allergiás betegek körében egynegyeddel alacsonyabb a kockázata a tüdőrák kialakulásának.

Egy másik hipotézis szerint a krónikus immunstimuláció véletlenszerű mutációkat idézhet elő a gyorsan osztódó sejtekben, ezzel pedig növeli a rák kockázatát. Az allergia a legtöbb esetben kezelhető gyógyszerrel.