Bárkit utolérhet a rettegett betegség: tudj meg mindent az Alzheimer-kórról

Az Alzheimer-világnapot minden évben szeptember 21-én tartják. Több mint 25 éve ezen a napon fordítja a világ közösen a figyelmét az Alzheimer-kórral élőkre és azokra, akik nap mint nap mellettük állnak. A Nemzetközi Alzheimer Társaság kezdeményezésére indult program mára globális mozgalommá vált: célja, hogy eloszlassa a tévhiteket, javítsa a tudatosságot, és hangsúlyozza, hogy a demenciával élők támogatása közös felelősségünk.
Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb típusa. Olyan alattomosan előrehaladó idegrendszeri betegség, amely során az agy bizonyos területein lerakódások, úgynevezett plakkok képződnek. Ezek lassan rontják a memória, a gondolkodás és a mindennapi cselekvések képességét.
A betegség kezdetben ártalmatlannak tűnő jelekkel indul: feledékenység, nehezebb szótalálás, időérzék elvesztése jellemzi. Később a beteg egyre bizonytalanabb lesz, nehezebben boldogul önállóan, míg végül teljes gondozásra szorul.
– hívja fel a figyelmet dr. Joó Zsuzsanna háziorvos.
Az Alzheimer-kór kialakulásában számos tényező játszhat szerepet. Kutatások szerint az esetek közel felénél hét fő kockázati tényező állhat a háttérben: cukorbetegség, magas vérnyomás, elhízás, dohányzás, depresszió, kevés szellemi aktivitás vagy alacsony iskolázottság, illetve mozgásszegény életmód. Ezeknek a többsége életmódváltással befolyásolható.
Ezekre figyelj az Alzheimer-kór kockázat csökkentése érdekében:
Az életkor a legnagyobb rizikó: 65 év felett ötévente duplázódik a betegség valószínűsége. Genetikai tényezők is szerepet játszhatnak, bár az öröklődő forma ritka – az esetek kevesebb mint 5 százalékában fordul elő.
Hatékony gyógyszeres kezelés egyelőre nincs birtokunkban. Reménykeltőek a betegség megelőzésében és gyógyításában azok az új kutatások, amelyeket évek óta – szemben a korábbi állati sejteken végzett kutatásokkal – emberi agysejteken végeznek a Szegedi Tudományegyetem kutatóorvosai. Véleményük szerint néhány éven belül az eredményeik új gyógyszer kifejlesztéséhez vezethetnek az Alzheimer-kór megelőzésére és gyógyítására
– fogalmaz dr. Joó Zsuzsanna.
Az Alzheimer-világnap emlékeztet arra, hogy bár a betegséget ma még nem tudjuk meggyógyítani, sokat tehetünk a megelőzésért és a tünetek lassításáért. Fontos, hogy odafigyeljünk az érintettekre és a családjaikra, hiszen a megfelelő gondoskodás és támogatás érdemben javíthatja az életminőséget.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.